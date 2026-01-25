Alajuelense le da la bienvenida oficial a su cuarto refuerzo

Malcom Pilone deja las filas del Municipal Liberia y pasa a formar parte de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense encontró en el Municipal Liberia a su cuarto fichaje en este semestre: el mediocampista argentino Malcom Pilone.

Todo un empezó con una llamada de Carlos Vela a Hanzer Zúñiga. Después de ese primer contacto del gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense a su homólogo del Municipal Liberia, la próxima comunicación se dio entre presidentes.

El jerarca rojinegro, Joseph Joseph, sostuvo una conversación con el presidente de los pamperos, Wilder Eusse.

Alajuelense presentó la oferta y la negociación transcurrió de manera normal hasta alcanzar el acuerdo.

Después de que Alajuelense fichó a Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar y José Alvarado, Malcom Pilone también se une a las filas del campeón nacional.

La Liga oficializó la llegada de Pilone dos horas antes del partido de este sábado 24 de enero ante San Carlos.

Malcom Pilone es el nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa LDA/Liga Deportiva Alajuelense)

¿Quién es Malcom Pilone?

Malcom Pilone nació en Rosario, Argentina, formado en Rosario Central, pero es fanático a Newells Old Boys. Llegó a Costa Rica en enero del 2020 para jugar con Guanacasteca.

Se mantuvo en Nicoya hasta mayo del 2022. En Julio del 2022 fichó con Municipal Liberia, por pedido expreso de Minor Díaz, quien lo había tenido en ADG.

Díaz lo llevó y el argentino que está en la órbita de Alajuelense desde hace un tiempo fue clave para el ascenso del Municipal Liberia en mayo del 2023.

A partir del ascenso del club, Malcom Pilone ya sumaba 89 partidos en Primera con el Municipal Liberia.

Es el extranjero más regular en los últimos años y el argentino con más partidos en la historia del cuadro pampero. De hecho, está a seis juegos de superar a Percival Piggot como el extranjero con más encuentros en la historia del Municipal Liberia.

Conocido como “Pila” en su equipo, el mediocampista es uno de esos emblemas con los que cuenta el equipo dirigido por José Saturnino Cardozo.

Registra 90 partidos desde mayo del 2023 con Liberia, correspondientes a 89 en campeonato nacional y uno en copa; pero en realidad, tiene más de 125 partidos como aurinegro contando lo que fueron los partidos de la Liga de Ascenso.

El técnico Kenneth Barrantes comentó a La Nación que Malcom Pilone puede encajar bien en Alajuelense por sus características.

“Pilone es un jugador que le viene bien en el mediocampo, porque el volumen de juego de Alajuelense es mucho y jugadores de buen pie ya escasean en nuestro medio”, comentó Kenneth Barrantes.

