Alajuelense le da la bienvenida oficial a su cuarto refuerzo

Liga Deportiva Alajuelense contrató a un mediocampista argentino

Por Fanny Tayver Marín
Malcom Pilone
Malcom Pilone deja las filas del Municipal Liberia y pasa a formar parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Isaac Martínez / Prensa Liberia/Isaac Martínez / Prensa Liberia)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseMalcom PiloneClausura 2026Movimientos de Alajuelense
Fanny Tayver Marín

