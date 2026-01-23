Así juega el argentino que está a punto de llegar a Alajuelense

Malcom Pilone es uno de los puntos fuertes del mediocampo de Liberia y al futbolista le agrada la opción de llegar a Liga Deportiva Alajuelense.

A medida que avanzan las horas, pareciera que en cualquier momento podría darse el anuncio oficial de que Malcom Pilone dejaría el Municipal Liberia para convertirse en jugador de Liga Deportiva Alajuelense.

La Nación conoce que ya hay acuerdo entre las partes, pero faltan las firmas.

¿Quién es Malcom Pilone? ¿Podrá encajar en la Liga? La Nación le formuló esas consultas al técnico Kenneth Barrantes para que él describa a ese jugador argentino de 28 años.

De concretarse todo, que va encaminado, se convertiría en el cuarto refuerzo de los rojinegros, después de la contratación de Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar y José Alvarado.

Kenneth Barrantes lo definió como un futbolista de características creativas, muy ofensivo, que tiene buen pie, pasador y que le gusta mucho llegar al área.

También dijo que Malcom Pilone maneja muy bien el balón parado, al ser un cobrador tanto de tiros libres como de tiros de esquina.

“Eso a Alajuelense le viene muy bien, porque tiene muy buenas variantes en cuestión de balón parado, sobre todo en la parte ofensiva, tiene buenos rematadores y eso es un favor importante a favor de él. Es un jugador que asiste mucho, que tiene buenos promedios de asistencias”, expresó Kenneth Barrantes.

Dijo que analizando al mediocampista, en un partido juega unos 75 minutos a un buen nivel y que tiene gol.

Además, es un volante interior que puede asumir diferentes roles, como un 8, un 5 o incluso un 10.

“Sería muy buen complemento en este caso de Celso Borges y de Alejandro Bran, que me imagino que en la Liga van pensando un poquito en el recambio de Celso”, citó.

Su criterio es que Óscar Ramírez podría complementar en la media con Celso más de 5 y que acompañe a Bran en labores ofensivas, o en el caso de que juegue Rashir Parkins.

“Pilone es un jugador que le viene bien en el mediocampo, porque el volumen de juego de Alajuelense es mucho y jugadores de buen pie ya escasean en nuestro medio”, comentó.

Además, indicó que no le extraña que la Liga busque un jugador con esas características particulares.

“Por historia tuvo a Wílmer López por mucho tiempo, que fue su gran 10. Y desde entonces, ha tenido otros como Pablo Gabas que era 8, pero Alajuelense por características de equipo grande, necesita jugadores así”, indicó.

Detalló que Malcom Pilone produce mucho juego, acarrea balones con facilidad, aporta asistencias, le gusta pisar el área y que tiene gol.

“Es un jugador muy ofensivo y yo creo que le vendría muy bien a Alajuelense, sobre todo porque conociendo a Óscar, que con volumen de juego como equipo dominante, siempre propone y le vendría muy bien un jugador de estas características”.

Kenneth Barrantes también dijo que Malcom Pilone se posiciona muy bien entre líneas, en los cuadrados ofensivos y que sabe cuándo tirarse a los costados cuando lo referencian en el centro.

“Tiene mucha movilidad, tiene jugada lista siempre preparada y casi siempre su primer pase es hacia el frente. Cuando encuentra espacio en el último cuarto, es muy parecido a Bran, que busca espacio para rematar de media distancia”, concluyó Kenneth Barrantes.

