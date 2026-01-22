¿Malcom Pilone a Alajuelense? Carlos Vela dijo lo que piensa de él

Malcom Pilone (20) sigue con atención el movimiento de Ronaldo Cisneros, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia.

Liga Deportiva Alajuelense anda en busca de otro refuerzo y el mediocampista argentino Malcom Pilone agrada desde hace tiempo en el cuadro rojinegro.

El futbolista de 28 años que milita en el Municipal Liberia bajo las órdenes de José Saturnino Cardozo tiene contrato con los pamperos hasta diciembre.

¿Les ha llamado la atención Malcom Pilone? Esa pregunta la recibió el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, antes del partido en el que la Liga perdió 1-0 de visita contra Cartaginés.

“Sí, claro. Malcom es un buen jugador, al igual que muchos de la liga nacional. Creo que hay mucho talento en el torneo nacional y nosotros claramente al tenerlos de rivales, siempre estamos observando a los mejores jugadores. Y en ese caso, yo creo que nadie tiene ninguna duda de que Pilone es uno de los mejores jugadores del país”, respondió Carlos Vela en la transmisión de Monumental.

Malcom Pilone (20) es originario de Rosario, Argentina. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mexicano también expresó que a la hora de reforzar al equipo, no se trata de que vean una deficiencia puntual como tal en alguna demarcación.

“Siempre vemos áreas de oportunidad y dónde creemos que debemos fortalecer al equipo. En ese sentido, siempre estamos analizando Óscar Ramírez y yo al equipo, el funcionamiento y dónde podemos estar más fuertes”, apuntó.

Añadió que mientras que el mercado esté abierto (hasta el 3 de febrero), en Alajuelense se mantienen con la intención de que haya otro fichaje.

“Estamos con la mejor disposición de fortalecer al equipo, de ver qué podemos traer, que nos dé valor, que pueda tener un impacto y que nos ayude a conseguir los objetivos”, aseguró.

Para lo que será el cierre del mercado, el tiempo se reduce, pero a la vez, cada hora resulta clave.

“Estamos con los ojos abiertos y atentos a mejorar el equipo. Estamos trabajando en ello, Óscar también está abierto a seguir fortaleciendo el equipo y en ese sentido sí podemos esperar alguna llegada más”, manifestó Carlos Vela.

Hasta el momento, Alajuelense sumó a sus filas a Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar y José Alvarado.

En cuanto a las salidas, Johnny Álvarez obtuvo el finiquito para fichar con Sporting. A Diego Campos no le renovaron el contrato; mientras que fueron cedidos a préstamo Doryan Rodríguez, John Paul Ruiz y Farbod Samadián.

Quienes se encuentran en recuperación son Washington Ortega, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Rashir Parkins.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.