Cartaginés vs. Alajuelense: Hora y canal para ver el partido en el ‘Fello’ Meza

Liga Deportiva Alajuelense visita al Club Sport Cartaginés este miércoles 21 de enero, a las 8 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. El partido corresponde a la tercera jornada del Torneo de Clausura 2026.

Mientras que los brumosos ganaron sus primeros dos partidos (ante Guadalupe y Puntarenas FC), el campeón nacional siente la necesidad de reencontrarse con la victoria, luego de dos empates (contra Liberia y Pérez Zeledón).

Por parte de Cartaginés, Amarini Villatoro todavía no ha podido sentarse en el banquillo, pues necesita tener en mano su permiso de trabajo para hacerlo. Y esa fue la razón por la que el martes en la mañana, quien brindó la rueda de prensa previo a este duelo fue Greivin Mora.

Los refuerzos extranjeros de los brumosos tampoco han sumado minutos por esa situación. ¿Lo harán contra Alajuelense? Eso se sabrá hasta que llegue la hora de conocer alineaciones.

En en el caso de la Liga, este partido podría significar el debut de dos de los fichajes de los rojinegros. José Alvarado ya está habilitado; mientras que el delantero mexicano Ángel Zaldívar recibió el permiso de trabajo el lunes anterior.

Con ese documento en mano, Alajuelense procedió a inscribirlo ante la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) y su pase internacional ya había llegado.

Ahora será decisión de Óscar Ramírez si ellos ven acción en la Vieja Metrópoli. De hecho, el “Macho” adelantó que Ángel Zaldívar podría jugar algunos minutos.

Óscar Ramírez confirmó que Anthony Hernández y Washington Ortega todavía no están disponibles para jugar, pues continúan en recuperación.

Aunque el técnico rojinegro solo se refirió a ellos dos, hay que recordar que el domingo pasado no actuó Kenneth Vargas, reportado con una sobrecarga muscular; mientras que Alexis Gamboa y Celso Borges salieron con algún resentimiento.

Además, Rashir Parkins continúa recuperándose de la artroscopia que le practicaron en la rodilla, luego de que Alajuelense se coronó campeón.

El partido entre el Club Sport Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense pasará por la pantalla de FUTV.

Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa, también las principales incidencias y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el pulso entre brumosos y rojinegros en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Radio Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

El Cartaginés indicó que para el partido contra Alajuelense no permitirá el ingreso de La Doce ni de ningún grupo organizado.

Este es el precio de las entradas para ir al Fello Meza a ver el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense.

Josué Ugalde al centro, asistido por Danny Sojo y Diego Díaz. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. VAR: Jesús Montero. AVAR: Octavio Jara.

