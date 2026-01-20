Así ven en Cartaginés lo que será el juego ante Alajuelense

Greivin Mora ha estado en el banquillo de Cartaginés durante los partidos, mientras que Amarini Villatoro obtiene su permiso de trabajo.

El Club Sport Cartaginés llega con la confianza que dan los triunfos al partido contra Liga Deportiva Alajuelense, pactado para este miércoles 21 de enero, a las 8 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Sin embargo, los brumosos no se fían, saben que la Liga es un rival de cuidado, máxime que el campeón nacional siente esa urgencia mezclada con necesidad de volver a ganar.

Como representante del cuerpo técnico de Cartaginés, Greivin Mora atendió a los medios de comunicación previo al juego contra el campeón nacional.

- ¿Cómo han trabajado para este partido? ¿Contemplan que con una victoria podrían sacarle siete puntos al campeón nacional?

- Es importante que nosotros comprendamos que este partido, si bien es cierto, es un clásico, está iniciando el torneo. Comprendemos que sacar la victoria nos distanciaría mucho de un rival directo en la lucha por el primer lugar. La confianza de las dos victorias anteriores nos permite enfrentar este partido con mucha determinación.

”Si logramos esa victoria, con siete puntos iniciando contra el campeón es una distancia importante, a sabiendas de que el torneo apenas inicia y que es joven. Podría ser un golpe de autoridad para nuestras aspiraciones”.

- ¿Cuánto puede beneficiar o afectar en cuanto a la planificación el jugar contra rivales directos apenas empezando, porque reciben a Alajuelense y luego sigue Saprissa?

- No afecta mucho en el tema de que el equipo ha iniciado bien con dos victorias que marca una diferencia para la tabla de posiciones. Estos partidos por lo general son a medio torneo y es diferente.

”Creo que lo más importante para nosotros de enfrentar a la Liga es lo que podamos plantear en la cancha e ir con la convicción de que partido a partido es nuestro objetivo para poder estar pronto en el primer lugar y sacando distancia no sobre la Liga, sino sobre los demás equipos”.

- Se conoce poco de los refuerzos: Enzo Fernández, Ricardo Márquez y Juan Carlos Gaete. ¿Cómo los puede describir?

- Los tres van a ser importantes para nosotros en el frente de ataque, porque podremos tener más posibilidades y más variantes, tanto por sus características, como por la posibilidad de variar la estructura de juego nuestra.

- Cartaginés tiene ocho partidos de no ganarle a Liga Deportiva Alajuelense en el “Fello” Meza. ¿Qué deben hacer diferente para terminar con esa mala racha?

- Las rachas siempre están para cortarse. En los partidos anteriores contra Alajuelense acá, en los momentos claves del partido es donde ellos nos han golpeado, porque hemos estado cerca de anotar y en la jugada siguiente es donde nos anotan. Ahí probablemente tengamos que estar muy atentos este miércoles para que si concretamos las opciones que nos queden, podamos manejar el partido.

”En el último partido acá, estábamos dominando y ellos en un par de contras liquidaron el juego. Yo creo que una de las claves es en la parte defensiva estar con mucha vigilancia".

- ¿Qué piensa del formato del campeonato, con tres partidos en una semana, tomando en cuenta que ahora en febrero ustedes compiten en Concachampions?

- Este formato lo que hace es que los cuerpos técnicos tengan la posibilidad nada más de jugar, recuperar y jugar, no hay posibilidad de acumular trabajo. Algunas planillas con muchos cambios van a tener más dificultad con respecto a los que han tenido continuidad, porque no hay tiempo para trabajar.

”Prácticamente es jugar, descansar, jugar, descansar y uno puede realizar mucho en pizarra, en video. Yo creería que en algún momento sí deberían estructurar para que los equipos tengan más posibilidad de recuperación, entendiendo de que esa parte es clave en nuestro país para poder desarrollar mejor este fútbol.

”Obviamente sabemos que la exigencia mundial es esa, pero Costa Rica está entre los países con más partidos acumulados a nivel de año por los equipos y ahí sí deberíamos regular un poco. Hay equipos que estamos en Concachampions y en el Torneo de Copa, sumando más partidos".