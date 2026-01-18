En Cartaginés revelan el secreto de Amarini Villatoro para tener a Cartaginés con seis puntos

Diego González ha sido una de las figuras de Cartaginés en el inicio del torneo, con dos anotaciones.

Cartaginés llegó a seis unidades en el torneo nacional. Greivin Mora, asistente técnico brumoso, reveló el principal elemento que ha trabajado el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro con los brumosos.

El cuadro blanquiazul triunfó ante Guadalupe y también lo hizo contra Puntarenas FC, este último partido destacable aún más debido a que fue en condición de visitante.

Para Mora, la clave del equipo es que logró entender la principal petición de su timonel: el orden.

Cuando Cartaginés juega el cotejo no es de un dominio total, sin embargo sí se ve en el terreno un posicionamiento férreo que impide a los adversarios llegar con claridad al marco de Kevin Briceño.

“Sacamos un triunfo muy importante. Uno de los pilares del técnico Amarini Villatoro es el orden, eso los muchachos lo han entendido y lo han aplicado de gran forma”, dijo Mora en la conferencia de prensa post victoria ante Puntarenas.

El golpe en el Miguel ‘Lito’ Pérez llena de motivación a los cartagineses.

“Es una de las canchas más difíciles del país. Sumar dos triunfos al hilo es muy importante para nuestras aspiraciones de luchar por el primer lugar”, sentenció.

De momento, Villatoro no se ha podido sentar en el banquillo brumoso, esto porque no tiene el permiso de trabajo, por ello algunas tareas recaen en el asistente Mora.

“Hemos tenido muy buena comunicación. Lo hemos manejado bien, esperemos que pronto pueda tener su permiso para que él pueda ocupar su lugar en el banco”, acotó.

Cartaginés tendrá una prueba de fuego el próximo miércoles cuando reciba a Alajuelense, actual monarca nacional.

El partido además es especial para el estratega guatemalteco, porque será revivir la rivalidad que desarrolló en la última Copa Centroamericana, donde perdió con Xelajú la final del certamen frente a los manudos.