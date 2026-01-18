Cartaginés saca un triunfo en una cancha en la que cuesta sumar

José Pablo Córdoba de Puntarenas FC controla el balón ante la marca de Luis Flores y Cristopher Núñez, volantes de Cartaginés.

El Cartaginés de Amarini Villatoro continúa demostrando un buen nivel en el comienzo del Clausura 2026. Los brumosos llegaron a seis unidades al ganarle 2 a 0 a Puntarenas FC, en la casa porteña.

Los blanquiazules empezaron ganando gracias a una diana de Diego González, quien marcó al adentrarse en el área rival y sacar un zurdazo que dejó sin reacción a Adonis Pineda en el primer tiempo.

El gol de los blanquiazules fue en el minuto 12, con lo que los de la Vieja Metróṕoli pudieron encontrar tranquilidad de forma temprana.

Luego de la anotación, los brumosos manejaron con calma el partido y administraron los tiempos del compromiso.

De parte de Puntarenas FC, el club porteño buscó por todos los medios la igualdad. El juego por las bandas de Daniel Colindres no fue suficiente, tampoco los balones directos buscando a Doryan Rodríguez como referencia.

Puntarenas, para el complemento, empezó a notarse desesperado conforme avanzó el partido. César Alpizar, entrenador puntarenense, buscó por todas las vías tácticas aumentar su ofensiva, pero el control de Cartaginés evitó complicaciones defensivas.

El cierre del partido mostró a un Puntarenas tirado totalmente hacia el ataque, lo cual dejó una defensiva expuesta. Ante esto los cartagineses gozaron de dos ocasiones para aumentar el marcador.

Primero fue un lanzamiento de penal de Johan Venegas, el cual dejó como figura a Adonis Pineda, pues el portero logró detener el primer cobro y después el rebote que le quedó a otro futbolista blanquiazul se fue muy desviado.

No obstante, el cierre le tenía una acción más a los dirigidos por Villatoro. Cartaginés cobró un tiro de esquina justo después del penal, el cual fue prolongado al segundo palo; el balón terminó al fondo de la red cuando el juvenil Emmanuel Brenes cerró en el segundo palo.

La diana fue celebrada con mucha emoción en el banquillo azul, sobre todo porque representó la tranquilidad y asegurarse las tres unidades.

Puntarenas FC, por su parte, hoy se lamenta todavía más del resultado que tuvo contra Saprissa en la primera fecha, cuando iba ganando 2 a 0 y terminó igualando 2 a 2.

Los porteños se estancan con solo una unidad ganada de seis posibles; en el caso de los brumosos, los blanquiazules sí tienen un rendimiento de un 100% y comienzan dando un mensaje fuerte sobre el protagonismo que quieren tener el campeonato.

El PFC sigue apostando por juego de vértigo, pero su problema está siendo la falta de efectividad frente al marco rival y la generación de espacios cuando ya consiguió llevar el esférico hasta el área rival.

Del lado porteño, Daniel Colindres, aseguró que las decisiones arbitrales les volvieron a afectar. Para el delantero, contra Saprissa uno de los goles morados no debió valer por una falta a Adonis Pineda.

“No voy a referirme al tema, pero en el partido pasado en un gol de Saprissa hubo una falta muy clara sobre Pineda. Uno entiende que el árbitro es para justicia, hay videoarbitraje... Pero bueno así es esto”, dijo el artillero en TigoSports.

El juego de Cartaginés no es el más vistoso, pero sí efectivo. Los azules tienen posesiones largas, con mucho juego por las bandas y un orden defensivo que permite a Kevin Briceño tener encuentros muy tranquilos.

Los de Amarini Villatoro tendrán una verdadera prueba el próximo miércoles, cuando jueguen contra Alajuelense para medir verdaderamente su nivel en el arranque del campeonato.