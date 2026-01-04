Cartaginés anuncia el fichaje que era un secreto a voces

El Club Sport Cartaginés anunció este domingo 4 de enero la contratación del técnico guatemalteco Amarini Villatoro, quien hasta hace unas semanas dirigió al Xelajú de su país.

La llegada del estratega chapín era un secreto a voces, pues siempre fue la principal opción para relevar a Andrés Carevic.

Cartaginés le dio la bienvenida a oficial a Amarini Villatoro sin pronunciar ninguna palabra sobre la salida del estratega argentino, ocurrida el pasado 15 de diciembre.

Durante el último semestre, Andrés Carevic clasificó al equipo de la Vieja Metrópoli a la Copa de Campeones de Concacaf, una competición a la que los brumosos no accedían desde hace doce años.

Después de que Cartaginés quedó eliminado en las semifinales del Torneo de Apertura 2026, en la serie contra Saprissa, Andrés Carevic se reunió con Leonardo Vargas y su familia, comunicándoles su decisión de no continuar en el club, a pesar de que tenía seis meses más de contrato.

Ese mismo 15 de diciembre también se despidió de los jugadores del cuadro blanquiazul y no había vuelta de hoja. Para él no existía opción de una marcha atrás.

El técnico que hizo campeón a Liga Deportiva Alajuelense en diciembre de 2020 decidió no seguir en Cartaginés y ahora su destino está en Sporting.

Mientras que los brumosos continúan su andar con Amarini Villatoro, quien llega junto a dos personas de su entera confianza: Leopoldo Posada y Fredy Sontay.

Para Amarini Villatoro será su segunda experiencia en el fútbol tico, luego de que en un pasado no lejano dirigió al Municipal Pérez Zeledón.

En los últimos días se han dado varias salidas del equipo blanquiazul: Marco Ureña, Everardo Rubio y William Quirós.

Este domingo, Cartaginés estará presente en los 90 Minutos por la Vida.