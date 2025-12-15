Andrés Carevic queda fuera de Cartaginés

Andrés Carevic dejó de ser el técnico de Cartaginés, el timonel se reunió esta mañana con los futbolistas y les comunicó que no seguirá en el plantel.

La Nación conoce que el argentino tuvo una reunión con los futbolistas y les indicó que no va a continuar.

Tras la eliminación del cuadro brumoso en las semifinales contra Saprissa, Carevic reconoció que los morados los superaron en la serie.

“Nuevamente, la jerarquía nos ganó. Saprissa haciendo bloque y nosotros proponiendo. Nos duele quedar afuera, pero hicimos un gran esfuerzo”, opinó Carevic.

El timonel decidió no seguir, hacerse a un lado y analizar otras opciones.

“Sí, no va a seguir y no es porque tenga algo arreglado con otro club, sino por un tema profesional de él. Se ha dicho que tiene ofertas en Honduras, de Herediano, de Sporting y hasta de Saprissa, pero todos son rumores. Lo que es claro es que Andrés se marcha de Cartaginés, por una cuestión de él”, expresó a este periódico Juan Carlos Herrera, preparador físico de Cartaginés, quien también deja la institución.

Andrés Carevic dejó de ser el director técnico de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El domingo, luego del compromiso contra los tibaseños, Carevic afirmó que le restaban seis meses de contrato, con los blanquiazules, pero esta mañana decidió alejarse de la institución.

Pese a que Herrera negó que Carevic tenga algo resuelto con otro club, los rumores lo ubican en Sporting, club que la semana pasada despidió a Mínor Díaz.

El técnico blanquiazul llegó a Cartago a inicios de año. Fue eliminado en fase regular en su primer torneo, en la última fecha, en aquel recordado juego ante Sporting que cayeron 2-1 en el Fello Meza.

Para el presente certamen, Carevic logró volver a llevar al equipo a las semifinales, tras dos campeonatos sin poder avanzar a la siguiente ronda, pero al final terminaron cayendo ante Saprissa tanto en la ida como en la vuelta por marcador de 2-1.

En el plano internacional, de la mano de Carevic, Cartaginés trascendió en la Concacaf. En su segunda participación en la Copa Centroamericana, logró el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf, al ganarle el repechaje al Motagua de Honduras.

Los Brumosos regresan al torneo de la Concacaf, tras haber participado en la edición 2013-14.

“Contento por la institución a la que representamos, el Club Sport Cartaginés, de volver a la Concacaf Champions Cup, y a mis jugadores. Disfrutar este momento y agradecer a los jugadores por el gran esfuerzo que se está haciendo”, destacó Carevic cuando logró la clasificación a Concacaf, tras superar en la serie, 4-1 al Motagua.