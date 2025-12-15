La inconformidad de Andrés Carevic y lo que pasará en Cartaginés

Andrés Carevic cree que Cartaginés jugó de manera correcta contra Saprissa, pero lamentó que su equipo quedara eliminado.

Andrés Carevic quería llegar hasta la final con Cartaginés, pero no lo logró al ser superado por Saprissa en la semifinal y eso le deparó una gran inconformidad. Lo primero que dijo fue que agradecía a todos en el club por lo que hicieron en un semestre donde consiguieron cosas importantes.

“La jerarquía nos ganó, nosotros tuvimos el peso del partido y si teníamos que ganar fuera de esta manera, la voy a sostener, porque esto nos llevó a clasificar, a llegar a ‘Concachampions’ y estoy agradecido. Nos ganaron con táctica fija y nos duele quedar afuera, pero hicimos un gran esfuerzo”, afirmó Andrés Carevic.

El argentino dijo que tiene contrato por seis meses con Cartaginés y que este lunes tendrá una reunión con los jugadores para analizar lo que sigue, igual que con la dirigencia.

Sobre movimientos, indicó que aún no ha tocado ese tema y que ahora vendrá un periodo de análisis para lo que viene.

Comentó que pensó en poner a la mayoría de jugadores ofensivos y que en el caso de Cristopher Núñez, siempre jugó por dentro, porque da fútbol, aunque no se ha podido recuperar por el parón que tuvo, por lesión.

En este semestre, Cartaginés estuvo marcado por lesiones, algo a lo que el técnico brumoso no le encuentra explicación.

“Queremos ganar siempre independientemente de las cosas, nunca pusimos excusas por los lesionados, aunque sí era un tema difícil para nosotros. Se plantearon objetivos y de todos, cumplimos dos, que era ir a Copa de Campeones de Concacaf y clasificar a semifinales”, citó.

Sin embargo, cree que no es suficiente, porque quería ver a Cartaginés en la final de la Copa Centroamericana y en la final del Torneo de Apertura 2025. Eso lo tiene inconforme.

Ahora, los brumosos tienen menos de un mes para reestructurar al equipo antes de que inicie el próximo torneo.

“Tendremos una reunión para ver cómo está todo, hacer un análisis para ver cómo estuvo el semestre y tomar decisiones”, recalcó Andrés Carevic.

Sobre la semifinal en sí, indicó que los dos partidos fueron muy similares, porque está convencido de que Cartaginés llevó el peso de los partidos.

“Pero felicito a Saprissa, porque pasó a la final de la cuadrangular, nos faltó profundidad, más contundencia. Hubo mala fortuna con una autogol y táctica fija. Eso fue la clave y felicité a los jugadores porque venimos acá, nos plantamos y propusimos el juego. Después, es fútbol y la jerarquía les dio la victoria a ellos y merecida por pasar a la final”, analizó.

En muerte súbita, otra vez su equipo no pasó y dijo que son situaciones y que es fútbol.

“Siempre tratamos de trabajar para ganar y no es fácil y nos tocó en Concacaf contra Olimpia, que nos superaron y no pudimos pasar partidos puntuales y claves. Uno sigue trabajando, tratando de mejorar y seguir adelante como lo he hecho siempre”, citó.