Carlos Vela responde de manera directa por qué Jorge Álvarez no llegó a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense confirma que busca un cuarto refuerzo en esta ventana de fichajes

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Liberia
Anthony Hernández todavía se encuentra en recuperación; Carlos Vela busca un fichaje más en las filas de Liga Deportiva alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







