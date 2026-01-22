Carlos Vela responde de manera directa por qué Jorge Álvarez no llegó a Alajuelense

Anthony Hernández todavía se encuentra en recuperación; Carlos Vela busca un fichaje más en las filas de Liga Deportiva alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense tenía interés de fichar al mediocampista hondureño Jorge Álvarez y al futbolista también le agradaba esa opción. Sin embargo, eso se cayó.

¿Por qué fue que Jorge Álvarez no llegó a la Liga? “Por la negativa de Olimpia, él es un jugador importante para ellos, tiene muchos años ahí y la verdad es que no estuvo en consideración de Olimpia la posibilidad de su salida”, respondió el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela.

Esas declaraciones las brindó el mexicano a los medios de comunicación con derechos de transmisión antes del partido entre Cartaginés y la Liga, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

“Fue una posibilidad en función del armado general del equipo, no necesariamente el jugador que pueda llegar va a tener las mismas características. En ese sentido, Jorge es uno de los mejores jugadores de Centroamérica y lo respalda su trayectoria, pero no necesariamente si llega algún jugador va a venir es con esas características o en esa posición”, manifestó Carlos Vela en Columbia.

El gerente deportivo del campeón nacional y tricampeón de Centroamérica manifestó que están haciendo un scouting por todos los mercados latinoamericanos.

“Incluido México, donde tengo un dominio mayor de ese país, pero no estamos enfocados en este momento en el mercado mexicano. Con la llegada de Ángel Zaldívar, en ese sentido creo que es lo único que vamos a traer de allá (México), y abiertos a la situación de fortalecer al equipo, de mejorar el plantel para conseguir los objetivos”, destacó.

La intención de la Liga es sumar otro fichaje, luego de la contratación de Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar y José Alvarado.

“Estamos con la mira puesta en el Torneo de Copa, la Concacaf y el torneo nacional y entre más armas tengamos, mejor”, concluyó Carlos Vela.

Según estipulan las normas de competición de esta temporada, el periodo de inscripciones para este Torneo de Clausura 2026 cerrará el 3 de febrero.

