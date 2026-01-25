Puro Deporte

¿Alajuelense tendrá más movimientos en su planilla? Carlos Vela fue muy claro

Esto dijeron en Liga Deportiva Alajuelense luego de anunciar la contratación de Malcom Pilone

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026.
Liga Deportiva Alajuelense incorporó cuatro refuerzos en este mercado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseMovimientos de AlajuelenseClausura 2026Carlos Vela
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.