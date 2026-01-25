¿Alajuelense tendrá más movimientos en su planilla? Carlos Vela fue muy claro

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Después de que el mediocampista argentino Malcom Pilone se convirtió en el cuarto refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense, salta la duda de si el campeón nacional planea más movimientos de aquí a que se cierre el periodo de inscripciones, el próximo 3 de febrero.

Es bien conocido que en el fútbol puede surgir un interés por un futbolista en cualquier momento, pero la posición de la Liga es muy clara.

“Yo pienso que con esto nosotros estaríamos cerrando por nuestra parte de manera proactiva. Siempre estamos abiertos a lo que se pueda presentar, alguna buena oportunidad. Igual el mercado sigue abierto, pero esperamos no tener salidas”, manifestó el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela.

El mexicano apuntó que a lo interno de Alajuelense creen que están conformando un muy buen equipo y que hay que recuperar a la gente que sigue en proceso de recuperación: Anthony Hernández, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Rashir Parkins y Kenneth Vargas.

“Eso sin duda es importante y en función del regreso de ellos, más la incorporación de Malcom Pilone y Ángel Zaldívar, que recién está disponible, creemos que vamos a tener un equipo muy fuerte.

”El inicio no ha sido el que esperábamos, pero conscientes de que tenemos un plantel con mucho corazón, que siempre ha sabido venir y remar de atrás. Hoy estamos con el torneo recién arrancado, pero con la confianza de que vamos a ir creciendo y llegar muy fuertes a la parte determinante”, expresó Carlos Vela en Columbia.

Mientras que el mexicano atendía a los medios de comunicación con derechos de transmisión antes del partido entre Alajuelense y San Carlos, respondió si la llegada de Malcom Pilone fue una solicitud de Óscar Ramírez.

“Cada jugador que llega al club tiene la bendición de Óscar Ramírez, no llega nadie sin que Óscar Ramírez esté de acuerdo. En ese sentido es un trabajo en conjunto, diario estamos viendo al equipo, qué zonas son las que vemos fuertes, dónde podemos mejorar algo, qué características nos vendrían bien y es un trabajo permanente”, respondió Carlos Vela.

Malcom Pilone es el nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa LDA/Liga Deportiva Alajuelense)

Añadió que el “Macho” está contento y satisfecho con la llegada de Malcom Pilone, porque cree que realmente las características del futbolista son interesantes.

“Esperemos que sea como nosotros nos imaginamos y que el aporte sea positivo, aunado a la buena base de jugadores que ya tenemos y que nos han dado muchas alegrías”.

Carlos Vela sobre Malcom Pilone: ‘Viene a enriquecer el mediocampo’

“Estamos contentos, la verdad es que sentimos que es un refuerzo para el plantel, alguien que viene a enriquecer el mediocampo, darnos más variantes y fortalecer la buena base que tenemos, pero siempre con la ambición de mejorar el plantel”, opinó Carlos Vela sobre el fichaje más reciente de Alajuelense.

En cuanto a la negociación, no quiso ahondar en detalles, pero dijo que hubo buena disposición de todas las partes y que en esto siempre es importante el deseo y la buena voluntad del jugador.

“Hay muy buena relación entre clubes, don Wilder Eusse (presidente de Liberia) y don Joseph Joseph tienen una estupenda relación entre ellos y todo favorece. Creo que en ese sentido, todos estamos contentos, tanto Liberia, como Malcom y nosotros y esperemos que todo sea para bien”, recalcó.

En su momento, la Liga se fijó en el mediocampista hondureño Jorge Álvarez, pero Olimpia nunca mostró la intención de negociar con Alajuelense. La única manera era que los rojinegros pagaran $700.000 por la cláusula de resición.

A raíz de eso, a Carlos Vela le consultaron que si Malcom Pilone se convirtió en un plan B y contestó que él no lo ve así.

“Yo creo que todos los jugadores tienen sus pros, sus contras y ya en función de cómo va desarrollándose el torneo y cómo se va desarrollando el equipo, hay características que encajan más o mejor en determinado momento.

”Lo que puedo decir es que estamos muy contentos y satisfechos con la llegada de Malcom y que creemos que viene a enriquecer y fortalecer la buena base de jugadores con la que ya contábamos”, apuntó Carlos Vela.

Repitió que no quería dar detalles de la operación en sí, de cómo fue, pero insistió en que las tres partes están contentas.

“Esperemos que sea lo mejor. Le deseamos un gran torneo a Liberia, como lo hicieron en el torneo pasado y nosotros por nuestra parte no hemos tenido el arranque que hubiésemos deseado, pero estamos con la ambición y la voluntad de que el equipo crezca”, concluyó Carlos Vela.

