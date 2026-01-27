Guadalupe vs. Alajuelense: Canal para ver un partido en horario poco común

Liga Deportiva Alajuelense visita a Guadalupe este martes 27 de enero en el Estadio “Colleya” Fonseca, en el arranque de la quinta jornada del Torneo de Clausura 2026.

El partido se disputará en horario poco común, al tratarse de un día laboral entre semana, pero es que a las 7:30 p. m. será el debate de Repretel y Monumental, de cara a las elecciones 2026.

Así que el juego empezará a las 6 p. m. y podría mostrar cosas interesantes, en un martes noticioso.

¿Por qué? Porque en horas de la mañana, la Liga completó los trámites administrativos correspondientes y el mediocampista Malcon Pilone ya se encuentra inscrito ante el Comité de Competición de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut).

Eso implica que, de una vez, el argentino podría tener su estreno inmediato con el campeón nacional, porque Malcon Pilone es uno de los jugadores convocados por Óscar “Macho” Ramírez para el partido ante Guadalupe.

No solo él está en lista como parte de las novedades en el cuadro rojinegro, que poco a poco empieza a recuperar fichas.

Después de arrancar con varios soldados caídos por lesiones, Washington Ortega reapareció en escena el sábado pasado. Para este martes, Alajuelense también tendrá en lista a un jugador que ha extrañado en este arranque: Anthony Hernández.

Creichel Pérez y Rodiney Leal podrían tener acción en el partido entre Guadalupe y Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Cómo llegan Guadalupe y Alajuelense? Copiado!

Guadalupe viene de empatar 0-0 con Puntarenas FC en la Perla del Pacífico; mientras que la Liga se reencontró con la victoria el sábado pasado, cuando derrotó 1-0 a San Carlos con gol de Isaac Badilla en la Catedral.

Al darle un vistazo a la tabla, después de cuatro fechas disputadas, Alajuelense se encuentra en la sexta casilla del Clausura 2026 con 5 puntos (un gane, dos empates y una derrota); mientras que Guadalupe se ubica en el octavo peldaño con 4 unidades (un gane, un empate y dos pérdidas).

El campeón nacional busca recuperar terreno para escalar puestos en la tabla que tiene a Cartaginés como líder con 10 puntos; mientras que el equipo de Mauricio Wright libra la lucha por el no descenso.

Antes de que arranque esta jornada, la tabla acumulada se presenta así:

San Carlos: 19 puntos (-15)

Sporting: 17 puntos (-10)

Guadalupe: 17 puntos (-19)

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

¿Dónde puedo ver el partido Guadalupe vs. Alajuelense? Copiado!

El juego entre Guadalupe y Alajuelense será transmitido por la pantalla de FUTV.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y cuando concluya el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido entre el “El equipo de la rosa” y la Liga en Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM). Todas esas emisoras cuentan con los derechos de transmisión.

El partido entre Guadalupe y Liga Deportiva Alajuelense podría ser concurrido, a pesar de disputarse a las 6 p. m. (Jose Cordero/José Cordero)

Los árbitros del partido Guadalupe vs. Alajuelense Copiado!

Rigo Prendas al centro, asistido por Félix Quesada y Víctor Robles. Cuarto árbitro: Jonathan Leitón. VAR: Pablo Camacho. AVAR: Josué Mejía.

Alajuelense anuncia el partido contra Guadalupe Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🔜 | Jornada 05 🆚 GFC

🗓️ | Martes 27 de enero, 6:00 pm

🏟️ | Estadio Colleya Fonseca

📺 | FUTV



➡️ BYD#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/KHSSiHeLDZ — Alajuelense (@ldacr) January 27, 2026

Guadalupe anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.