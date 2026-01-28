El nuevo ‘9′ de Alajuelense ya anotó su primer doblete: vea a Ángel Zaldívar en acción

Ángel Zaldívar ya celebra con la camisa de Alajuelense.

Ángel Zaldívar, nuevo delantero de Alajuelense, ya comenzó a marcar diferencia con el equipo erizo.

El artillero manudo marcó un doblete en el primer tiempo del partido contra Guadalupe.

Zaldívar marcó al inicio del compromiso, al minuto 3.

El azteca tomó un balón que llegó desde un cabezazo y picó en el área pequeña, para él de pierna derecha disparar cerca del vertical de ese sector.

La segunda celebración se dio en el minuto 43.

El mexicano aprovechó un cabezazo de Santiago Van der Putten para desviar el balón con su pierna derecha y dejó sin reacción al arquero de Guadalupe.

Posteriormente, al final de la primera parte, el azteca incurrió en autogol, que significó el 1-3 parcial con el que Guadalupe pierde en casa al minuto 55.

Acá sus dos goles:

⏰ 3’ Gol de Ángel Zaldivar y Alajuelense golpea rápido en el juego ante Guadalupe. pic.twitter.com/rRaww2OOU4 — FUTV (@FUTVCR) January 28, 2026