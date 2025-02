Marcel Hernández se asombra por el trato insólito que le dan en el Cartaginés

El Club Sport Cartaginés le abrió las puertas del fútbol de Costa Rica, con este escudo se consagró como goleador y juntos escribieron una historia mágica, que llegó a su climax con el título que rompió la maldición. Sin embargo, su cuento de hadas terminó en un caos interno, hasta que Marcel Hernández se marchó al archirrival, al Club Sport Herediano. En medio de todo esto, cada vez que el cubano va al Fello Meza vive algo insólito.

Marcel Hernández (9) no festejó el gol que marcó con el Club Sport Herediano ante el Club Sport Cartaginés. El delantero pidió perdón a los fanáticos que del sector oeste del Fello Meza y se mostró dolido. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por primera vez Hernández le marcó a los brumosos con el Team y aunque los fanáticos de la Vieja Metrópoli aún se indigestan al ver a su ídolo con los colores rojiamarillos, ocurrió lo impensado: el delantero pidió perdón, los fanáticos no le reprocharon nada y hasta le aplaudieron. Es más, desde antes de que empezara el compromiso ambas partes coquetearon y en ningún momento hubo espacio para reproches o insultos.

Marcel confesó ser un enamorado del conjunto blanquiazul y de sus seguidores, no obstante, no oculta que hasta para él es extraño que aún marcándoles, lo ovacionen.

“En el Fello Meza tuve demasiadas alegrías, siempre ha sido una afición que me apoya y tengo un cariño muy especial con ellos. Pese a que ahora juego con el archirrival, estos aficionados me han transmitido cariño y devoción en todo momento. Debo ser muy profesional, ahora defiendo los colores de Herediano y estoy muy feliz. De igual forma, entiendo que con el Cartaginés viví muchas cosas buenas”, narró el atacante.

Además, contó que: “Desde que salí a calentar me ovacionaron en todo momento. La afición del Cartaginés entiende que hay muchas circunstancias que no dependen de mi y saben que vivimos muchos momentos de alegría y felicidad juntos. Al final, ellos sienten algo especial conmigo, lo reflejan y es reciproco”.

Rivalidad no borra el legado de Marcel Hernández

Por más pasional que es el fútbol y que entre Cartaginés y Herediano hay una rivalidad que roza el odio entre sus seguidores, nadie puede borrar lo que hizo Marcel Hernández con los brumosos: festejó 106 anotaciones con este escudo, es el segundo mejor goleador desde la fundación del equipo, fue el líder y el máximo anotador en el histórico campeonato del Clausura 2022, y derribó récords en el fútbol nacional.

No obstante, algo se rompió a lo interno con el presidente Leonardo Vargas y todo se fue pique. El isleño tenía contrato hasta el 2026, pero en mayo del 2024 le rescindieron. Se fue al conjunto florense sin homenajes, sin ningún gesto de agradecimiento de parte de la dirigencia y con su relación totalmente rota con Vargas, quien hasta lo acusó de tratar de “imponerse ante los técnicos” y de ser “perjudicial para el equipo”.

Marcel Hernández (9) entró al medio tiempo en el duelo entre el Club Sport Cartaginés y el Club Herediano y metió en apuros a la defensa local. Rándal Cordero lo sufrió. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Todo eso quedó atrás y ahora escribe un nuevo capítulo con los rojiamarillos, con quienes levantó otra copa en el semestre anterior. Incluso, se inmortalizó con el Team, ya que su diana en el Fello Meza fue la 5.000 de los heredianos en la máxima categoría.

“Cuando vengo acá lo que pasa en mi cabeza es que debo ser muy profesional. Tuve muchísimas emociones en este club y lo voy a atesorar por siempre, pero ante todo soy un gran profesional y lo que me propongo es dar el 100% por el Herediano... No sabía que marqué el gol 5.000 del Herediano en Primera División, pero me pone contento de estar en esta gran institución, muy feliz de contribuir y defender estos colores. He sentido mucho apoyo acá de compañeros, dirigentes y afición”, recalcó.

Solo el destino dirá si algún día el cubano se pone de nuevo la camiseta blanquiazul o si se retira con el club que lo trajo a Costa Rica en el 2018. Por ahora parece imposible, pero igual, los fanáticos brumosos le hacen un homenaje cada vez que lo ven.