Marcel Hernández le da al Herediano un botín que el Cartaginés se desearía

Cuando nada sale, en los momentos en los que no se generan ocasiones y el rival domina, cualquier equipo se desearía a un goleador que castigue. El Club Sport Herediano lo tiene y lo sabe aprovechar, mientras que el Club Sport Cartaginés lo dejó ir y lo extraña. El triunfo 1-0 de los florenses sobre los brumosos tiene un gran responsable y es Marcel Hernández.

El jugador del Herediano, Haxzel Quirós, y el volante de Cartaginés, Cristopher Núñez tuvieron un duelo intenso en el Fello Meza. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sin duda que a los de la Vieja Metrópoli les encantaría tener a un jugador que apenas suma sus primeros minutos en el Torneo de Clausura 2025, pero gracias a su tanto los florenses sacaron un triunfo trascendental. Esta anotación valió para recuperar el liderato, mantener el invicto en nueve jornadas (seis victorias y tres empates), golpear a un adversario de los tradicionales y de paso iniciar bien una semana en la que tienen partido por la Copa de Campeones de la Concacaf.

El Team no fue brillante, es más, lo dominaron prácticamente que todo el compromiso, apenas realizó tres disparos al arco (solo el gol de peligro real) y pasó uno que otro apuro en defensa. No obstante, lo que vale y manda es el resultado, algo que los dirigidos por Alexander Vargas tienen clarísimo en el actual certamen.

Puede que sea suerte de campeón o hasta inteligencia para saber que es imposible llevar la iniciativa con tantos compromisos seguidos. Se podría decir que Vargas fue quien dispuso regalarle la pelota a los de la Vieja Metrópoli, pero que fueran los centrales quienes lanzaran y no Cristopher Núñez o Luis Flores.

Aguantar, regularse y no darle espacios al adversario en campo propio, sumado a tener paciencia le dieron frutos a los heredianos, quienes con una contra y un balón largo hicieron lo necesario para bajar a Liga Deportiva Alajuelense del primer lugar. Es más, este club es el de más anotaciones en el Torneo, con 17 y apenas le marcaron siete veces, por lo que el entrenador no debe preocuparse porque en esta oportunidad no generaron mucho.

Del lado del Cartaginés todo lo contrario. No hay regularidad, es cierto que en los choques más complejos del Clausura 2025 no se vieron mal y hasta pudieron merecer más. Sin embargo, el fútbol no se gana con buenas intenciones y por el momento la frustración crece.

Ante Herediano comandaron las acciones todo el choque, pero sin llegar realmente con mucha claridad. Su posesión inofensiva hizo ver muy cómodo al rival y poco a poco se diluyeron.

Los Andrés Carevic y los suyos ya da para que se enciendan las alarmas. Son octavos, con solo 10 puntos de 24 posibles y hasta dejaron ir la posibilidad de ser cuartos en la tabla acumulada. El tiempo se agota para el timonel y los aficionados quieren respuestas, más aún luego de un 2024 sin clasificar a semifinales.

12:40 p. m. | Marcel Hernández demuestra su valor con gol clave Copiado!

Los grandes goleadores no necesitan muchos partidos, tampoco muchos minutos y menos tocar muchas pelotas, el que tiene el marco entre ceja y ceja sabe aprovechar la más mínima oportunidad. Marcel Hernández ya ha demostrado la clase de artillero que es, pero por si quedaban dudas, ante Cartaginés abombó las redes en la primera oportunidad que se le presentó.

Hernández apenas suma dos choques en el Torneo de Clausura 2025, tras su sanción en la final con el Herediano. No obstante, su falta de ritmo no le reduce esa capacidad para anotar que ha plasmado desde que llegó a Costa Rica. En el Fello Meza, la que fuera su casa por muchos años, ingresó en el medio tiempo y en el 77 marcó su primer tanto en el certamen.

Marcel fue el más listo de todos, aprovechó un pase largo de Eduardo Juárez y sin pensarlo demasiado remató con sutileza, para superar al portero Kevin Briceño, quien estaba muy salido y poco pudo hacer ante el globo.

Fue apenas el segundo disparo al arco de los florenses, no obstante, esto les bastó para ponerse arriba en un partido trascendental y apoderarse del liderato.

El cubano tiene un amor que no cambia por los de la Vieja Metrópoli, según ha dicho, y por respeto a esto no celebró. Los fanáticos locales tampoco le reprocharon nada y algunos hasta le aplaudieron.

12:30 p. m. | Cartaginés busca respuestas desde el banquillo Copiado!

El Club Sport Cartaginés tiene más urgencia que el Club Sport Herediano y ante el 0-0 que se alargaba en el compromiso, el técnico Andrés Carevic buscó respuestas en el banquillo con tres cambios al mismo tiempo.

En el minuto 65 Johan Venegas ingresó por Allen Guevara, mientras que en el 70′ entraron Douglas López, Kenyel Michel y Jostin Daly por Luis Flores, Rándall Cordero y Mauro Quiroga. Los movimientos no dieron resultado de inmediato, ya que los florenses abrieron el marcador en el 77′, tras el tanto de Marcel Hernández.

Carevic hizo otro ajuste, al poner a Diego González por José Luis Quirós, en el 79′.

12:10 p. m. | Herediano mueve el banquillo antes del descanso Copiado!

El Club Sport Herediano no realizó un solo remate directo en el primer tiempo ante el Cartaginés, por lo que el técnico Alexander Vargas buscó variantes en su amplio banquillo y se decidió por el goleador Marcel Hernández. El esquema sigue igual, pero con un ajuste en el ataque.

Hernández ingresó en lugar del méxicano Joaquín Alonso Hernández, quien no pesó en el compromiso. Marcel cumplió la fecha anterior su castigo y de a poco busca ritmo de competencia en el Torneo de Clausura 2025.

En técnico del Herediano, Alexander Vargas, no quedó satisfecho con la labor de Steven Williams en la media cancha. Pese a que el futbolista intentó imponerse en la marca y controlar a los volantes del Cartaginés, tuvo que correr mucho detrás de Cristopher Núñez, Marco Ureña y Luis Flores. Mientras que con balón no participó.

Sergio Rodríguez ingresó en el minuto 41, en busca de una respuesta antes del descanso. Los florenses tuvieron mucho orden en la inicial, pero no generaron nada y terminaron sin remates al arco en los primeros 45 minutos.

11:40 a. m. | Cartaginés furioso por acción polémica Copiado!

En el Club Sport Cartaginés explotaron contra el árbitro Juan Gabriel Calderón, luego de una acción dentro del área, en la que Steven William sujetaba, según los brumosos, a Cristopher Núñez. Calderón no sancionó nada, pese a que sí se dio contacto entre ambos futbolistas en el minuto 37.

Los jugadores del Cartaginés le reclamaron airadamente al árbitro Juan Gabriel Calderón por no sancionar lo que consideraron era un penal claro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El réferi no revisó la jugada en el VAR (videoarbitraje), lo que enfureció más a los locales. Todo el banquillo reclamó y más aún que en la continuación de la jugada Luis Flores vio la amarilla por sujetar a Elías Aguilar.

11:35 a. m. | Escasa producción en ofensiva del Cartaginés y el Herediano Copiado!

Los primeros 30 minutos del duelo entre el Cartaginés y el Herediano fueron de mucha lucha, intensidad en la marca y de mover rápido el balón. Sin embargo, esto no se tradujo en acciones claras en el arco de los porteros Kevin Briceño o Dany Carvajal.

Los florenses regalaron la media cancha y apostaron por presionar en su propio campo, para salir en la contra. Mientras qie los brumosos trataron de lanzar y buscar a los costados, pero quienes manejaron más la esférica en el inicio fueron sus centrales.

El primer tiempo del juego entre el Cartaginés y el Herediano fue de mucha marca, pero pocas emociones en las porterías. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Esto se tradujo en solo dos remates directos de los blanquiazules, solo uno de ellos de peligro real para Carvajal. Por su parte, el Team no tuvo disparos al arco en la primera media hora.

11:20 a. m. | Steven Williams no se impuso en la media cancha Copiado!

El duelo de estrategias entre el técnico del Herediano, Alexander Vargas, y el timonel del Cartaginés, Andrés Carevic, fue intenso desde los primeros minutos. Vargas respondió al intento de Carevic de poblar la media cancha con la inclusión de Steven Williams como contención.

El Club Sport Cartaginés llega urgido de meterse en puestos de clasificación, mientras que el Club Sport Herediano pretende recuperar la cima. Duelo en el Fello Meza promete ser intenso. (Diseño en Canva para La Nación/Diseño en Canva para La Nación)

A Williams se le conoce más como delantero, pero tiene la versatilidad de desempeñarse como recuperador y el estratega rojiamarillo lo aprovechó en el Fello Meza para liberar a Elías Aguilar y a Allan Cruz. Sin embargo, el ajuste también buscó darle más potencia física en la medular e imponerse en el juego aéreo.

Stevven estuvo atento desde el inicio a los movimientos de Marco Ureña y también de Cristopher Núñez. Además, se metió en la línea de cuatro cuando los blanquiazules buscaron por arriba a Mauro Quiroga. No obstante, no pesó con la pelota y le costó controlar a los hombres de Carevic.

11:10 a. m. | Cartaginés con ajuste en su esquema Copiado!

El técnico del Club Sport Cartaginés, Andrés Carevic, realizó un ajuste en su esquema para medirse ante el Club Sport Herediano. Carevic mantuvo la línea de cuatro defensores, pero colocó a Suhander Zúñiga como lateral por izquierda, mientra que en el medio campo Cristopher Núñez se ubicó como un volante mixto y no como el creativo.

Asimismo, Allen Guevara se ubicó como extremo por derecha, Jesús Batiz por izquierda y Marco Ureña jugó suelto detrás de Mauro Quiroga. Todos estos movimientos solo con la incorporación en la titular de Allen Guevara por Kenyel Michel.

La idea de Carevic fue tener más manejo de pelota, controlar a Elías Aguilar y explotar la velocidad por los costados.

11:01 a. m. | Inicio el partido entre Cartaginés y Herediano Copiado!

El Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano iniciaron su duelo con un pequeño retraso por el vuelo de un dron, en el estadio José Rafael “Fello” Meza. Los dueños de casa movieron la pelota.

El Club Sport Cartaginés solo sufrió una derrota en su estadio, tras cuatro partidos. En estos duelos previo a los del Herediano registró también tres ganes. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alineación del Cartaginés Copiado!

El técnico Andrés Carevic solo realizó un ajuste en su titular, con respecto al último juego. Allen Guevara ingresó por Kenyel Michel.

Los Once 🔥 🎙️ Burger King Costa Rica #VamosCartagines Publicado por Club Sport Cartaginés en Domingo, 16 de febrero de 2025

Alineación del Herediano Copiado!

El Club Sport Herediano tiene una agenda cargada para las próximas dos semanas y el técnico Alexander Vargas realizó cuatro cambios en su titular, con respecto al duelo anterior. Haxzel Quirós, Keyner Brown, Steven Williams y Emerson Bravo serán estelares en el Fello Meza.

Dejaron su campo en el 11: Shawn Johnson, Juan Luis Pérez, Andrés Rodríguez y Ariel González.

¡Así alinea el Team para el juego de esta mañana! ❤️💛 #SomosÚnicos #CSH Publicado por Club Sport Herediano en Domingo, 16 de febrero de 2025

Herediano apunta a recuperar el liderato Copiado!

El Club Sport Herediano perdió el primer lugar del Torneo de Clausura 2025 tras el triunfo del sábado de Liga Deportiva Alajuelense sobre Guanacasteca (1-0). Sin embargo, los florenses tienen la posibilidad de volver a la cima si se imponen o al menos empatan ante el Club Sport Cartaginés, en el Fello Meza.

Los rojiamarillos están invictos en el certamen, tras cinco triunfos y tres empates. Los dirigidos por Alexander Vargas tienen 18 puntos, uno menos que la Liga. Además, marcaron 16 goles y solo recibieron siete.

El Club Sport Herediano empató 2-2 ante el Santos de Guápiles, el jueves anterior en el estadio Ebal Rodríguez. (Santos /Santos)

Cartaginés tiene a la mano el cuarto lugar del Clausura 2025 y de la acumulada Copiado!

El Club Sport Cartaginés ha tenido un paso irregular en el Torneo de Clausura 2025. Los brumosos no han logrado sacar dos victorias al hilo y se ubican en el octavo lugar, con 10 puntos de 21 posibles, pero ante el Club Sport Herediano tienen la posibilidad de borrar gran parte de sus dudas y dispararse a la zona de clasificación.

Incluso, otro objetivo crucial para los dirigidos por Andrés Carevic es acceder al cuarto puesto de la tabla acumulada, que da el boleto a la Copa Centroamericana de la Concacaf. Una victoria frente a los florenses hace todo esto posible, por lo que el duelo no es uno más para los de la Vieja Metrópoli.

Los jugadores del Club Sport Cartaginés festejaron a lo grande, tras imponerse ante Santa Ana a mitad de semana, en el Fello Meza. (Cortesía del Cartaginés/Cortesía del Cartaginés)

Herediano con mucho trajín en las próximas dos semanas Copiado!

Al Club Sport Herediano se le viene una seguidilla complicada en las próximas dos semanas, que inicia este domingo ante el Club Sport Cartaginés, en el Fello Meza. Los rojiamarillos tendrán cinco partidos en los próximos 15 días, tres por el Torneo de Clausura 2025 y dos por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los florenses se miden ante los blanquiazules a las 11 a. m., por la fecha nueve, mientras que este miércoles 19 de febrero reciben al Real Salt Lake y el domingo 23 de febrero serán locales ante San Carlos. El trajín continua con el viaje a Estados Unidos, para la vuelta de la muerte súbita frente al Salt Lake, duelo trascendental si es que pretenden seguir con vida en el certamen del área.

Finalmente, el 2 de marzo visitan a Santa Ana y será hasta después de la jornada 11 del Clausura 2025 que vuelvan a tener una semana larga de trabajo.

Elías Aguilar no solo es el capitán del Club Sport Herediano, sino que es una de las grandes figuras en el Torneo de Clausura 2025 por su buen nivel. (Mayela López/Mayela López)

Cartaginés tiene a Jeikel Venegas de vuelta Copiado!

El día que se fracturó el tobillo izquierdo y lo enyesaron en el hospital eligió sonreír antes que llorar. Cuando le confirmaron que podría estar fuera por un máximo de nueve meses, se propuso volver mucho antes. Aún en medio de la impotencia, prefirió ver el vaso medio lleno. A Jeikel Venegas lo ven como un ejemplo en el camerino del Club Sport Cartaginés y no es para menos.

Venegas regresó a jugar siete meses después de su aparatosa lesión, un caso que dejó perplejos hasta a los médicos. El 13 de febrero del 2025 no se le olvidará jamás a Jeikel: ingresó de cambio ante Santa Ana (minuto 63), la afición coreó su nombre de nuevo en el Fello Meza y finalmente se sintió pleno. Incluso, hasta estuvo cerca de anotar y aquellos instantes de amargura que atravesó desde el 28 de julio del 2024, son solo un recuerdo de que con su positivismo logra lo que se propone.

“Estoy muy feliz de volver después de tanto tiempo y agradecido con Dios por esta oportunidad que me vuelve a dar. No fue fácil, fueron siete meses fuera, pero volví de la mejor manera”.

El delantero del Club Sport Cartaginés, Jeikel Venegas (con balón), asegura que no tiene dolor y la fractura en su tobillo izquierdo está totalmente superada. En las prácticas trabaja con la misma intensidad de sus compañeros y compite por el puesto con Mauro Quiroga. (Cortesía del Cartaginés/Cortesía del Cartaginés)

¿Dónde puedo ver el partido Cartaginés vs. Herediano? Copiado!

El juego entre el Club Sport Cataginés y el Club Sport Herediano será transmitido por FUTV. Recuerde que en este en vivo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y que una vez concluido el partido en este mismo artículo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Columbia (98.7 FM).

Balance entre Cartaginés y Herediano🔥⚽ ⁣ 🔗 http://futvcr.com Publicado por FUTV en Sábado, 15 de febrero de 2025

Precios de las entradas para el juego Cartaginés vs. Herediano Copiado!

Para el juego entre el Club Sport Cartaginés y Santa Ana se pueden adquirir entradas desde los ¢5.000 en popular oeste, hasta los ¢15.000 en palcos.

Los tiquetes se pueden comprar en el sitio web cscartagines.com/boleteria y en el Fello Meza, este domingo.

Las entradas están habilitadas desde ya 👀 El clásico provincial se vive en el "Fello" 👊 A la venta en las oficinas del estadio y en cscartagines.com 💪🏼 Publicado por Club Sport Cartaginés en Viernes, 14 de febrero de 2025

Los árbitros del juego Cartaginés vs. Herediano Copiado!

Central: Juan Gabriel Calderón asistido por Emanuel Alvarado y Diego Salazar. Cuarto: Anderson Gómez.

VAR: Jesús Montero.

AVAR: David Gómez.

