Los fichajes de Saprissa: vea todos los movimientos del club morado antes del cierre de mercado

El pasado jueves 18 de setiembre, el mercado de fichajes de la Liga Promerica cerró, por lo que las plantillas de los equipos ya no podrán ser modificadas, al menos con contrataciones.

Antes de ese cierre el Deportivo Saprissa protagonizó un mercado movido, con cesiones y ventas. A continuación le explicamos cuáles fueron los movimientos.

Una llegada que nadie hubiera esperado fue el regreso del delantero Warren Madrigal, quien estaba cedido al Valencia FC de de España.

En España, Warren jugó con el Valencia Mestalla, el segundo equipo, con buenas actuaciones, e incluso logró ser convocado con el primer equipo para un encuentro ante el Atlético de Madrid, aunque no vio minutos.

Posterior a ese partido, volvió a ser convocado en Copa del Rey, donde logró debutar con el equipo valenciano, en un encuentro ante el C. P. Parla Escuela.

El Deportivo Saprissa y el Valencia mantuvieron negociaciones por la compra del delantero, pero diferencias por el dinero y una grave lesión del tico con la Selección en Copa Oro imposibilitaron la compra.

Tras la lesión, Warren regresó al país para someterse a una cirugía y comenzar el proceso de recuperación, proceso el cual está casi terminado y los morados esperan tenerlo pronto de regreso en las canchas.

Kevin Chamorro es otro jugador morado que se encontraba cedido en Europa, en el Estoril Praia de Portugal. Tras una temporada, otro club portugués, el Rio Ave, compró la ficha del jugador por un costo aproximado de 100 mil euros ($117.000) de acuerdo con el sitio de referencia Transfermarkt.

Chamorro no tuvo mucha participación con el Estoril Praia, siendo suplente en gran cantidad de partidos en la temporada. Jugó un total de cinco encuentros con tres goles en contra y tres partidos sin recibir anotación. Con el Rio Ave, ha sido suplente en los cuatro partidos.

Algunos jugadores salieron del Deportivo Saprissa sin costo, como lo son Sabin Merino, quien emigró al Barakaldo CF de la tercera categoría de España tras un mal paso con los morados.

Merino jugó en total 11 partidos con Saprissa, consiguiendo solamente una anotación y ninguna asistencia, por lo que el club decidió dejarlo ir libre.

Sabin Merino, delantero español, durante su presentación con el Deportivo Saprissa. En la foto junto a Sergio Gila (Rafael Pacheco)

Ryan Bolaños y Jefry Valverde abandonaron el club para formar parte de Sporting FC de manera también libre. Además de Youstin Salas, quien fue vendido a Sporting y posteriormente emigró al Brisbane Roar, equipo de la primera división de Australia en calidad de préstamo.

En cuanto a fichajes, el club morado trajo de vuelta a algunos jugadores cedidos, realizaron varios préstamos y una sola compra directa, la cual fue del delantero Marcos Escoe, procedente de Pitbulls FC.

Escoe tuvo un paso por el fútbol universitario estadounidense, jugando para Virginia Tech, posteriormente regresó al país para jugar en Pitbulls, donde sus actuaciones y la necesidad de un delantero en Saprissa lo llevaron a firmar por equipo morado.

Newton Williams es uno de los panameños incorporados al club en calidad de préstamo, directo del Antigua FC de Guatemala, se esperaba tuviera un gran rendimiento.

Lamentablemente, en su primer encuentro sufrió una lesión que incluye la ruptura del ligamento cruzado anterior y ambos meniscos en la rodilla derecha.Estará fuera hasta mediados del año próximo.

El otro panameño es Gustavo Herrera de 19 años, un delantero que se incorporó en calidad de préstamo, procedente del Sporting San Miguelito de su natal Panamá.

Con el Deportivo Saprissa acumula 12 partidos jugados, donde no ha encontrado la anotación y su rendimiento se espera mejore en los próximos encuentros.

Jugadores como Jorkaeff Azofeifa, Pablo Arboine y Gerald Taylor, regresaron al club morado tras finalizar sus cesiones.

Azofeifa tuvo un paso por el Municipal Pérez Zeledón, Arboine por Sporting FC y el más destacado fue Gerald Taylor, quien se fue al Hearts de Escocia, donde una lesión le cortó su estancia en el club.