¿Jozy Altidore a Saprissa? Esto es lo que realmente pasa con el ‘sonado fichaje’ y los refuerzos morados

El rumor se regó como la pólvora: Jozy Altidore a Saprissa. ¿Escuchó eso? Y es que, en el cierre del mercado de fichajes, los morados tienen la baja de otro jugador.

El delantero norteamericano de 35 años, quien desarrolló su carrera en el fútbol estadounidense y europeo, pero que actualmente está sin equipo y acumula tres años sin jugar, podría vestirse de morado. Eso fue lo que se mencionó en redes sociales, donde trascendió que el futbolista se ofreció a los tibaseños.

Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué se cocina en la dirigencia morada en cuanto a refuerzos, sobre todo porque este jueves vence el plazo para efectuar inscripciones? Aquí le contamos todo.

“Hasta el momento se habían manejado algunas opciones, pero cierra la ventana de Connect (FIFA Connect) y ya se cerrarían todos los temas que pudieron estar abiertos”, le dijo a la prensa José Francisco Porras, secretario técnico de Saprissa, en la zona mixta del Estadio Carlos Alvarado, minutos antes del partido que Saprissa disputó contra Herediano.

A José Francisco Porras le preguntaron si Jozy Altidore llegará al equipo.

“Desconozco del asunto, la verdad, por el momento no podría confirmar nada de eso”, aseguró Porras, quien volvió a insistir en que no sabía nada e incluso lo calificó como un rumor.

“Desconozco, sinceramente no tengo información de este caso. Sé que Vladimir le extendió una serie de recomendaciones a Erick Lonis y, durante algún tiempo, han estado analizando muchas posibilidades. Creo que también han sido muy claros en los temas de los jugadores que habían pretendido, pero de eso es más un rumor”, señaló Porras.

Una fuente de Saprissa le confirmó a La Nación que el club no hará más contrataciones. Ni Altidore, ni nadie más. El club intentó buscar un delantero, pero no pudo llegar a buen puerto.

La principal traba que enfrenta la institución es la falta de presupuesto. Incluso, este medio conoció que Saprissa tocó puertas en varios clubes de Centroamérica y quiso negociar con un jugador que posee contrato, pero su salario era muy elevado para que los tibaseños pudieran asumirlo.

Jozy Altidore tiene tres años sin jugar y no llegará al Deportivo Saprissa. (Frank Gunn)

El verdadero refuerzo de los morados ya está inscrito y es alguien de la casa: Warren Madrigal, quien avanza en su recuperación tras haberse lesionado con la Selección Nacional en la Copa Oro.

Warren se lesionó el 16 de junio y se espera que para el próximo mes ya pueda estar en competencia.

“Esperemos que en las próximas semanas estar de la mejor manera. Mi regreso está en manos de Saprissa, yo sigo en recuperación”, declaró Warren antes del clásico contra Alajuelense.

En el cierre del mercado, los movimientos del cuadro morado han sido las salidas. Samir Taylor se marchó a Guadalupe e incluso debutó con este equipo en el partido que disputaron contra Liberia.

Warren Madrigal será el refuerzo de Saprissa en el cierre del mercado de fichajes. (Jose Cordero)

Ryan Bolaños también deja el club y se vinculará con Sporting, que negoció con Saprissa para quedarse con la ficha del lateral izquierdo.

Con la partida de Ryan Bolaños, ya son siete los futbolistas que dejaron Saprissa. Fabricio Alemán fue prestado a Pérez Zeledón; Yoserth Hernández, Douglas Sequeira y Jefry Valverde fueron cedidos a Sporting; al español Sabin Merino le rescindieron el contrato; y Samir Taylor pasó a Guadalupe. Además, de momento, los morados no cuentan con el panameño Gustavo Herrera, quien se marchó con su selección a disputar el Mundial Sub-20 de Chile.

Al finalizar el 2025 vencen también los contratos de David Guzmán y Mariano Torres. La dirigencia morada aún no ha confirmado si los renovará.

