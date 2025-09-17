Saprissa acaba de dejar ir a un jugador y ya tiene las puertas abiertas en otro club

A un día para que finalice el cierre de pases en el campeonato, el Deportivo Saprissa tiene otro movimiento en el plantel, una salida que se suma a la de Samir Taylor.

Taylor tiene contrato con los morados hasta el 31 de diciembre del 2028, pero el club lo prestó a Guadalupe.

El camino de Samir lo sigue uno de los futbolistas que no le gusta a la afición saprissista, cada vez que juega, los seguidores se meten con él y lo han silbado.

Se trata de Ryan Bolaños, quien tenía contrato con Saprissa, hasta el 31 de diciembre de este año, pero la institución negoció con su nuevo club, que se dejó su ficha.

“Ya la negociación está hecha, solo falta que Sporting lo anuncie, pero los equipos llegaron a un acuerdo por Ryan Bolaños”, le dijo a La Nación, una fuente que conoce el detalle de la negociación entre las instituciones.

Ryan se integrará al cuadro de Sporting que dirige Minor Díaz. Se llegó a decir que Ryan jugaría con Liberia, pero al final, Saprissa arregló con Sporting, club que finiquita detalles para hacer el anuncio oficial.

Con la partida de Ryan Bolaños, son siete los futbolistas que dejaron Saprissa. Fabricio Alemán fue prestado a Pérez Zeledón, Yoserth Hernández, Douglas Sequeira y Jefry Valverde fueron cedidos a Sporting. Al español Sabin Merino le rescindieron el contrato y Samir Taylor pasó a Guadalupe. Además, de momento, los morados no cuentan con el panameño Gustavo Herrera, quien se marchó con su selección a disputar el Mundial de Chile sub-20.

Al finalizar el 2025, David Guzmán y Mariano Torres. La dirigencia morada aún no ha confirmado si los renovará.