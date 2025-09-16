Las cifras no mienten: Saprissa tiene una figura que ha castigado a Herediano más que a cualquier otro rival

Cada vez que el Deportivo Saprissa va a enfrentar a Herediano, el nombre de Orlando Sinclair suena con fuerza. Los morados visitan el miércoles a las 8 p.m. el Estadio Carlos Alvarado.

Los tibaseños se frotan las manos cuando Sinclair juega contra los rojiamarillos, mientras que los florenses probablemente lo miran con reserva o, al menos, esperan que no lo descuiden dentro del área.

“Orlando tiene a Herediano de hijo”, dicen algunos; otros aseguran que es “el verdugo de los florenses”. Quizá se trate únicamente de expresiones, pero las estadísticas dictan lo contrario.

Herediano es la víctima favorita del atacante morado. Es el rival al que más veces le ha sacudido las redes.

En nueve ocasiones, Orlando Sinclair celebró un gol contra los rojiamarillos. No hay otro equipo al que le haya hecho tanto daño como a los florenses.

Orlando acumula 43 goles en Primera División, de los cuales nueve se los marcó al Herediano.

Si se quiere ver de otra forma, el 20% de los festejos que tiene el atacante morado de 27 años fueron frente al “Team”. En la ida de las semifinales del Clausura 2025 no fue la excepción y volvió a castigarlos, cuando Saprissa se impuso 4-0.

“Llevo 43 goles en Primera y 12 a nivel internacional en mi carrera; son 55 goles convertidos y es un número muy bueno, aparte de las asistencias que he hecho. Yo me esfuerzo por hacer las cosas bien, por cumplirle al cuerpo técnico, que me dio la confianza en dos partidos”, dijo Orlando Sinclair.

Sinclair levantó la mano, aprovechó la confianza que le brindó Vladimir Quesada y llegará al duelo contra Herediano con la pólvora encendida, tras marcarle en dos ocasiones a Guadalupe.

“Ojalá que el profe tome la decisión de contar conmigo, ya sea como titular o de relevo. Me dedico a trabajar, a luchar por el puesto. Sea donde sea que me necesite, ahí voy a estar”, señaló Sinclair.

Orlando Sinclair, delantero del Deportivo Saprissa, le anotó dos goles a Guadalupe y espera repetir contra Herediano. (John Durán /John Durán)

Sinclair es un “9” que sabe pivotear, juega bien de espaldas al arco para habilitar a sus compañeros y, principalmente, ataca con solidez los espacios en el juego aéreo, para aparecer de sorpresa y definir de cabeza.

Vladimir Quesada, timonel de los morados, afirmó que antes de la derrota sufrida contra Puntarenas los resultados no avalaron al equipo, pero destacó el espíritu, la actitud y la entrega de sus jugadores.

“Durante grandes tramos del partido frente a Guadalupe volvimos a ser el equipo con ese comportamiento, disposición y gran espíritu de ir al frente y ofender el marco contrario”, opinó Vladimir.

El estratega comentó que, tras la victoria contra los guadalupanos, estuvo tranquilo porque en varios pasajes del compromiso volvió a ver al equipo de antes de enfrentar a Puntarenas.

Sin la presencia de Gustavo Herrera en la ofensiva, debido a que el canalero se unió a la selección sub-20 de su país, Orlando Sinclair, quien ya abombó las redes, es el llamado a comandar el ataque morado en el duelo del miércoles a las 8 p.m. frente a Herediano.

Los goles de Sinclair

Herediano 9, Grecia 6, Guadalupe 5, Guanacasteca 3, San Carlos 3, Pérez Zeledón 3, Cartaginés 3, Puntarenas 2, Alajuelense 2, Liberia 2, Santos 2, Sporting 1, Limón 1 y UCR 1.

