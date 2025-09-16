Puro Deporte

Vladimir Quesada busca que Saprissa acabe con la maldición del Carlos Alvarado

Los morados cerraron la preparación para jugar de visita contra los florenses

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa enfrentará una visita que se ha convertido en un dolor de cabeza, incluso una figura como Kenay Myrie avisó que buscarán cambiar la historia.








