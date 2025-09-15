Jugador de Saprissa que fue silbado por la afición aconseja a Marcos Escoe tras su debut

Marcos Escoe, delantero del Deportivo Saprissa, vivió una pesadilla en su debut con los morados en el campeonato nacional. En la conferencia de prensa, el técnico morado salió en su defensa.

El muchacho de 21 años ingresó al inicio del segundo tiempo en lugar de Marvin Loría y deseaba hacer las cosas bien; se le notó en las acciones en las que participó, pero en la mayoría no se vio acertado.

Quizá lo doblegó la ansiedad, las ganas de mostrarse y de dejar constancia de sus condiciones, pero no le fue bien y, poco a poco, el público se metió con él.

Lo empezaron a silbar tímidamente, hasta que aquello se convirtió en abucheos, sobre todo por la jugada que desperdició al minuto 88.

Marcos recibió el balón entrando al área, avanzó con ventaja y, ante la salida del arquero de Guadalupe, disparó al bulto, estrellando la pelota en el cuerpo del guardameta. Lo peor vino después: lamentó el fallo y no se percató de que el rebote le quedaba servido, no siguió la jugada y la silbatina fue sonora.

Vladimir Quesada, técnico de los morados, lo respaldó, al igual que Orlando Sinclair, quien muchas veces ha tenido que soportar las críticas y silbidos de los seguidores tibaseños.

“Él tiene que aprender en la institución en la que está y eso aquí es normal. Creo que en algún momento todos lo hemos vivido: que nos silben si no nos va bien. Pero bueno, va a ser una experiencia para él que lo va a ayudar a crecer como jugador y persona”, dijo Sinclair al finalizar el partido que Saprissa le ganó 3-1 a Guadalupe.

Orlando expresó que Escoe no debe bajar la guardia, porque el fútbol siempre ofrece revancha.

“Tiene que seguir trabajando y saber que le tocará una revancha, y que la aproveche”, opinó Orlando, quien ha sido silbado, cuestionado y aplaudido, como sucedió el domingo, cuando marcó los dos primeros goles de Saprissa.

“Como dice el profe, cuando ganamos no somos los más buenos ni, cuando perdemos, somos los más malos. Hay que tener serenidad y tratar de plasmar en la cancha lo que se trabaja en la semana”, destacó Orlando Sinclair.

Orlando dejó claro que, para rendir, se debe tener regularidad y que a veces los aficionados esperan que, con pocos minutos en la cancha, el jugador haga maravillas.

“Es difícil entrar 10 o 15 minutos y que esperen que uno cambie el encuentro. Ahora el profe me da dos partidos de titular seguidos y, gracias a Dios, pude responder”, señaló Sinclair, quien consideró que su aporte siempre ha estado, al revelar que ha anotado 50 goles con Saprissa en todas las competencias.

“Es un número muy bueno y tengo muchas asistencias. Hago mi trabajo, y no me preocupo de quién lo vea; lo importante es que el técnico y quienes mandan acá lo vean, al igual que mis compañeros y mi familia, y seguir adelante para mejorar esos números”, expresó Orlando.

Orlando Sinclair le dijo a Marcos Escoe que el fútbol le dará una revancha y debe aprovecharla. (John Durán /John Durán)

Sinclair le agradeció a Vladimir por la confianza y porque pudo responder con goles. Afirmó que siempre se esfuerza en los entrenamientos para que lo tomen en cuenta, ya sea como estelar o de cambio.

Saprissa se prepara para el siguiente compromiso, el miércoles próximo, de visita contra Herediano, en el Estadio Carlos Alvarado. Sinclair espera comandar el ataque, sobre todo porque las opciones en ofensiva para Saprissa son limitadas.

Marcos Escoe no estuvo bien; Gustavo Herrera se marchó a la selección sub-20 de Panamá, que competirá en el Mundial de la categoría en Chile; Newton Williams está lesionado y, con características de “9”, solo quedan él y Ariel Rodríguez.

