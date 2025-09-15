Puro Deporte

Jugador de Saprissa que fue silbado por la afición aconseja a Marcos Escoe tras su debut

Los seguidores morados la emprendieron contra Escoe en el partido frente a Guadalupe

Por Milton Montenegro

Marcos Escoe, delantero del Deportivo Saprissa, vivió una pesadilla en su debut con los morados en el campeonato nacional. En la conferencia de prensa, el técnico morado salió en su defensa.








