Vladimir Quesada arremete con todo para defender a uno de sus jugadores

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, aprovechó la primera pregunta en la conferencia de prensa, luego de la victoria de su equipo 3-1 contra Guadalupe, para defender a uno de sus jugadores.

Vladimir arremetió incluso contra la misma afición morada, que constantemente silbó a uno de los integrantes del equipo.

Se trata de Marcos Escoe, quien debutó en el campeonato. Ya había jugado 29 minutos con Paulo César Wanchope, pero en la Copa Centroamericana de la Concacaf, de visita contra el CAI de Panamá.

Escoe, quien ingresó al minuto 46 en lugar de Marvin Loría, no tuvo el respaldo del público. Se vio ansioso, quiso hacerlo todo bien y se enredó. Incluso tuvo una opción clara de anotar: disparó, pero el arquero rechazó. Lo malo fue que se desentendió de la jugada; el balón le quedó cerca, pero Escoe volvió a mirar hacia otro lado y no siguió la acción. El público se metió con él y lo silbó constantemente.

“Yo les digo a ustedes (prensa) y a sus compañeros de profesión: piden jóvenes figuras, que los equipos se renueven, y si les damos la oportunidad, la gente los maltrata, los agrede como hoy lo agredieron, porque fallan una o dos opciones. Pero hoy día jugadores como Mariano Torres, Fidel Escobar y Kendall Waston también fallan, porque son seres humanos”, dijo Vladimir Quesada.

El entrenador morado le preguntó a los periodistas qué van a hacer para hacerle entender a la gente que son jóvenes y pueden fallar.

“Si el muchacho falló, es porque estuvo ahí y fue valiente. El mensaje para todos es que se debe entender que no, de la noche a la mañana, los muchachos van a jugar casi perfectos, porque no existe la perfección”, indicó Vladimir, quien no se explica por qué, de entrada, se meten contra los muchachos.

“Cuando empiezan de una vez, les serruchan el piso, los minimizan. Entonces, quitemos la regla (minutos sub-21) y que juegue a disposición de los técnicos el que crea que deba tener oportunidad. Pero para mí la regla es buena”, comentó Vladimir.

Marcos Escoe no contó con el apoyo del público, que lo silbó cada vez que tomaba el balón. (John Durán /John Durán)

El timonel añadió que Marcos Escoe fue valiente porque siempre pidió la pelota.

“Que tomó malas decisiones, sí, como cualquier otro, y espero seguir dándole oportunidad”, mencionó Vladimir.

El estratega saprissista también se refirió al puesto de Marcos Escoe y expresó en qué posición puede colaborar el atacante, quizá para que nadie se sorprenda si en un partido aparece en un sector u otro.

“Hemos sido insistentes durante mucho tiempo en que buscamos jugadores polifuncionales, que nos den juego en varias posiciones. Marco puede jugar por las bandas y como centrodelantero”, dijo Vladimir, quien añadió que a Marcos Escoe lo conoce bien.

“A Marco lo conozco de selecciones menores, cuando estuve en la Federación con el profe Sibaja (Luis Roberto), y Marco era parte del grupo de selecciones nacionales. Tengo la dicha de reencontrarme con él y sé que puede jugar por las bandas y como centrodelantero”, mencionó Vladimir.

