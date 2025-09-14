Saprissa vs. Guadalupe: vea cómo Kenay Myrie abomba las redes

Kenay Myrie apareció en el ataque y con buen derechazo al minuto 67, le da tranquilidad a su equipo al marcar el tercero para los morados. Saprissa gana 3-1, gol que le puede dar calma a los tibaseños, en momentos en que Guadalupe presionaba.

Kenay Myrie sigue pidiendo fútbol europeo pic.twitter.com/8F0bz9bhQZ — TD Más (@tdmascrc) September 14, 2025

Gol de Guadalupe Copiado!

Al minuto 58, Guadalupe acorta distancias al marcar el 2-1. Joao Maleck, desde el punto de penal, doblegó a Esteban Alvarado. De nuevo intervino el VAR para avisarle al árbitro Pablo Camacho, falta de Sebastián Acuña.

Gol de Saprissa Copiado!

En 35 minutos del partido, Saprissa aumentó la cuenta 2-0. Pase largo de Kenay Myrie a Orlando Sinclair, que llegó solo y de seguido puso su segundo personal y del encuentro. Minuto 37 y Saprissa gana 2-0.

¡Golazo de Orlando Sinclair! Que suma doblete pic.twitter.com/zUyWlvZycc — TD Más (@tdmascrc) September 14, 2025

Gol de Saprissa Copiado!

Saprissa ya le puso cifras al marcador, los morados festejaron el gol. Al minuto 9, Orlando Sinclair de cabeza sacudió las redes. Mariano Torres cobró tiro de esquina, la defensa visitante se fue sobre Kendall Waston y en el primer poste, Sinclair abombó las redes. Los morados anotaron el segundo, pero apareció el VAR y se anuló la acción por falta de Mariano Torres. En 16 minutos, Saprissa gana 1-0.

¡Orlando Sinclair! El goleador morado y líder de asistencias del torneo pic.twitter.com/6a8yr8DT4B — TD Más (@tdmascrc) September 14, 2025

Sin más allá Copiado!

Saprissa salió decidido a imponerse a Guadalupe. Pablo Camacho, árbitro del encuentro, dio la orden de comenzar y como suele suceder cuando juega de local, el conjunto morado tomó la iniciativa y busca presionar a los visitantes. Saprissa viene de dos derrotas seguidas y está obligado a ganar.

Así sale Saprissa Copiado!

Saprissa está listo para saltar a la cancha y enfrentar a Guadalupe. Juego vital para los morados, quienes están obligados a ganar. Vladimir Quesada, técnico de los tibaseños, definió el plantel que inicia el encuentro contra los guadalupanos. Saprissa alinea con: Esteban Alvarado, Kenay Myrie, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Mariano Torres, Fidel Escobar, Marvin Loría, Sebastián Acuña, Gerson Torres y Orlando Sinclair.

Saprissa obligado Copiado!

El Deportivo Saprissa regresa a su casa con la intención de reencontrarse con la victoria, la cual no consigue desde hace 22 días, cuando goleó 4-0 a Sporting. Luego de ese compromiso, los morados disputaron dos juegos del torneo nacional y uno de la Copa Centroamericana de la Concacaf, con saldo de dos derrotas y un empate. En los últimos siete compromisos disputados, los tibaseños registran solo un triunfo.

Dónde verlo Copiado!

Ahora reciben a Guadalupe, que, por sus resultados, se presenta como el rival ideal para que Saprissa recupere terreno. El juego entre morados y guadalupanos es a las 11 a.m., y usted lo puede ver por las señales de Teletica Canal 7 y Futv.

Guadalupe colero Copiado!

Guadalupe llega en un momento complicado, con tres derrotas al hilo y en el último lugar de la tabla con cinco puntos. A los locales les urge el triunfo, no solo para limpiar su imagen, sino porque están fuera de la zona de clasificación. Saprissa es sexto con 10 puntos; la victoria lo podría meter entre los primeros cuatro o, por lo menos, acercarlo a la zona de clasificación. Luego del encuentro frente a Guadalupe, el próximo reto para los saprissistas será el miércoles de la otra semana: una dura visita contra Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, donde nunca han ganado.

Recupera figuras Copiado!

Los tibaseños recuperarán a figuras claves en su once estelar: Joseph Mora, Sebastián Acuña y Kenay Myrie, quienes estaban con la Selección de Costa Rica. También sumarán a Fidel Escobar, futbolista que disputó la fecha eliminatoria con el combinado de Panamá. Contra Puntarenas, Saprissa recuperó a figuras como Óscar Duarte, David Guzmán y el argentino Nicolás Delgadillo, pero no le alcanzó para salir airoso; al final cayó 3-1.

Novedad morada Copiado!

Una de las novedades en el choque de esta mañana, aparte de la tradicional carrera de botargas que organiza el club entre mascotas de diferentes empresas, es que los tibaseños contarán en el banquillo con la presencia de Marcelo Tulbovitz, preparador físico del equipo, quien ya obtuvo el permiso de trabajo.

Marcelo Tulbovitz, preparador físico del Deportivo Saprissa, ya recibió el permiso de trabajo y podrá estar en el banquillo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El balance Copiado!

La Unafut informó que Fernando Palomeque buscará volver a ganar en el estadio Ricardo Saprissa como técnico. En el Verano 2017 se impuso 0-1, con anotación de Julio Cruz al frente de Belén FC. Saprissa cuenta con amplia supremacía ante Guadalupe FC en Tibás: de 11 compromisos realizados, los morados ganaron 9, contra 1 de los de Goicoechea y un empate.

Los uniformes Copiado!

Saprissa saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias moradas con bordes y logos dorados. El arquero lucirá camiseta, pantaloneta y medias naranjas con bordes morados. Guadalupe vestirá camiseta blanca con ribetes azules y fucsia, pantaloneta y medias blancas. El guardameta usará camiseta, pantaloneta y medias fucsias.

El árbitro Copiado!

El partido será dirigido por Pablo Camacho, quien tendrá como asistentes a Carlos Fernández y Diego Salazar. Rigo Prendas será el secretario arbitral, Benjamín Pineda el árbitro VAR y William Matus el AVAR.

Pablo Camacho será el árbitro central del partido de Saprissa contra Guadalupe. (Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.