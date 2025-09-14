Otro jugador de Saprissa se alista para dejar el equipo

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, lo confirmó en la conferencia de prensa: uno de sus delanteros se marchará del equipo.

Pero la partida no es definitiva, sino para cumplir con un compromiso con el que el club siempre estuvo de acuerdo.

Tras el triunfo 3-1 contra Guadalupe, Vladimir Quesada dijo que el panameño Gustavo Herrera se marcha el lunes a la selección sub-20 de su país, que competirá en el Mundial de la categoría, a efectuarse en Chile del 27 de este mes al 19 de octubre.

Pero no solo Herrera dejará a Saprissa. A solo cuatro días para el cierre del mercado, que finaliza el jueves próximo, los morados están de acuerdo en prestar a uno de sus defensas.

Guadalupe quiere a Samir Taylor y el futbolista desea minutos, por lo que es un hecho que dejará las filas tibaseñas para unirse a los guadalupanos.

“Lo estamos negociando y, la verdad, es un hecho. Él va a venir, es cuestión de firmar el contrato de préstamo, pero todo está muy claro”, le dijo a La Nación una fuente de Guadalupe que pidió no revelar su nombre.

Samir jugó el miércoles pasado en la derrota de los morados contra Puntarenas, pero frente a Guadalupe ni siquiera estuvo entre los suplentes.

Samir solo ha jugado 174 minutos con el cuadro tibaseño: 129 en el torneo nacional y 45 en la Copa Centroamericana de la Concacaf, de visita contra el Verdes de Belice.

Samir Taylor (derecha) es hermano de Gerald y otra vez dejará Saprissa para jugar a préstamo en otro club.

Para Samir, quien tiene contrato con Saprissa hasta el 31 de diciembre del 2028, jugar a préstamo no es nuevo: lo hizo el torneo pasado con Santa Ana y regresó. El problema para él es la competencia que existe en el grupo, donde Kenay Myrie es titular indiscutible y Gerald Taylor, su hermano, emerge como la segunda opción de Vladimir en la lateral derecha.

Con la partida de Samir Taylor, son seis los futbolistas que dejaron Saprissa. Fabricio Alemán fue prestado a Pérez Zeledón, Yoserth Hernández, Douglas Sequeira y Jefry Valverde fueron cedidos a Sporting. Al español Sabin Merino le rescindieron el contrato y Samir Taylor pasará a Guadalupe.

Al finalizar el 2025, David Guzmán, Mariano Torres y Ryan Bolaños terminan contrato con la institución. La dirigencia morada aún no ha confirmado si los renovará, aunque es casi segura la partida de Ryan, quien juega poco y no logró afianzarse en el equipo; de hecho, cuando juega, no tiene el respaldo de los aficionados.