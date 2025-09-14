Saprissa pierde a una de sus figuras

El Deportivo Saprissa se reconcilió con su afición, al menos por la victoria 3-1 que consiguió contra Guadalupe, pero no todo fue alegría para Vladimir Quesada, técnico morado, quien defendió el accionar de Marcos Escoe.

Primero, Vladimir y sus asistentes, debieron soportar los silbidos del público contra Marcos Escoe, quien ingresó al minuto 46 en lugar de Marvin Loría. Vladimir defendió el accionar de su jugador, pese a que los aficionados no les gustó lo que observaron en la cancha.

Después, tras la victoria, los tibaseños confirmaron que perdieron a un jugador, aunque quizá los seguidores no lo extrañen mucho.

Se trata del delantero panameño Gustavo Herrera, quien deja Saprissa para unirse a la selección Sub-20 de su país, que va a competir en el Mundial de la categoría, que se efectuará en Chile.

LEA MÁS: La respuesta de Kendall Waston cuando le hablaron de la Selección Nacional

La Copa del Mundo se efectuará del 27 de este mes, al 19 de octubre. Herrera podría estar fuera más de un mes, eso depende del desempeño de Panamá, que integra el Grupo B, junto Corea del Sur, Ucrania y Paraguay.

Desde que fue anunciado como refuerzo de los morados, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, afirmó que Herrera iba a ser parte de su selección, que no le iban a quitar el sueño de jugar el mundial.

Gustavo Herrera deja el equipo esta semana y no estará para el compromiso del próximo miércoles contra Herediano.

“Ahora se va Gustavo, el día de mañana para Chile para unirse a su grupo en selección nacional y quedamos tranquilos, porque quedan otros compañeros para sustituirlo y esperamos, como se lo dijimos en el camerino que le vaya muy bien, que tenga un buen mundial”, dijo Vladimir Quesada.

Vladimir añadió que ante la baja de Gustavo Herrera en ofensiva, cuenta con Orlando Sinclair, Marcos Escoe, Ariel Rodríguez y añadió que próximamente, hasta con Warren Madrigal, quien evoluciona bien de la lesión, que sufrió con la Selección en la Copa Oro.