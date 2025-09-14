La respuesta de Kendall Waston cuando le hablaron de la Selección Nacional

Kendall Waston de regreso a la Selección de Costa Rica, al menos, Miguel “Piojo” Herrera, técnico del cuadro patrio, no lo ha llamado, pero para algunos, el defensa debe volver.

Tras un inicio de eliminatoria bastante flojo para la Tricolor, que cosechó dos empates en igual cantidad de presentaciones, uno de ellos como local contra Haití, muchos en redes sociales opinan que se debe llamar a gente de experiencia.

Nombres sobran, como los de Johan Venegas, Celso Borges, Marco Ureña y Kendall Waston, sin embargo, esto de volver a llamar a algunos que no han estado en el proceso, no ha salido de manera oficial de la Federación Costarricense de Fútbol.

Después del triunfo 3-1 ante Guadalupe, Kendall atendió a la prensa en la zona mixta y habló del partido y de la Selección.

LEA MÁS: Vladimir Quesada arremete con todo para defender a uno de sus jugadores

“Cuando yo estaba en la Selección, siempre teníamos algunos referentes. En cada una de las líneas había referentes, que lo instruían y lo guiaban a uno. Pero no solo pasa en la Selección, en Saprissa pasa que la mayoría son jóvenes y somos pocos de 30 años para arriba y esos cambios generacionales a veces afectan, pero no estoy criticando”, dijo Waston.

Kendall añadió que siempre es bueno tener un guía y comentó que para todos es un beneficio que la Selección vaya al mundial.

Cuando le preguntaron que si volvería a la Selección para los compromisos eliminatorios, Kendall respondió: “Sí, si me lo piden, claro, con todo gusto y el amor del mundo”, manifestó Kendall.

Kendall Waston fue tajante al decir que nunca le ha cerrado las puertas a la Selección Nacional.

“Yo nunca he cerrado las puertas a la Selección, soy un soldado más. Hay que seguir trabajando, pero lo más importante, es que a los que llamen, sea en beneficio del fútbol nacional”, destacó Kendall.

Kendall Waston dijo sí. "Si me llaman con todo gusto y todo el amor del mundo voy a ir", dijo Kendall cuando le consultaron si volvería a la Selección de Costa Rica. (John Durán /John Durán)

Sobre el siguiente compromiso de la escuadra tica en Honduras el 9 de octubre, Waston resaltó cómo se debe encarar ese compromiso.

“Es un juego a muerte y si bien es cierto es de visita y siempre se ha hablado que en campo ajeno se puede ir a pelear un punto, pero sabemos que ahora urge obtener los tres puntos allá, entonces se debe manejar la calma y no pretender marcar un gol desde el arranque del encuentro”, opinó Kendall, quien añadió que si empezando el juego se logra anotar sería un gran aliciente.

“Jugar de visita hay que desempeñarse tácticamente muy bien, ser muy punzantes y ojalá que con los jugadores talentosos que tiene la Selección en el ataque, se pueda aprovechar las opciones en ofensiva”, expresó Waston.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.