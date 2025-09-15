Kenay Myrie brilla con Saprissa y le lanza una advertencia a Herediano

Kenay Myrie, lateral derecho del Deportivo Saprissa, se dio un espacio para saborear su felicidad y después pasar la página.

Festejó su buen partido contra Guadalupe, al que le marcó. Kenay hizo el tercer tanto con que los morados se impusieron 3-1.

Luego del compromiso, Kenay habló de ese momento. Lo disfrutó, pero no fue eufórico, porque sabe que el miércoles próximo tienen un reto contra Herediano y, según afirmó, hay cuentas pendientes con los florenses.

Herediano recibe el miércoles, a las 8 p. m., a Saprissa en el Estadio Carlos Alvarado, un campo que ha sido un verdadero dolor de cabeza para los tibaseños, quienes nunca han ganado en ese escenario. En el reducto florense, Saprissa suma cinco derrotas seguidas.

“Todos los partidos son duros, pero este tiene algo de especial (miércoles contra Herediano). Nos queremos sacar una espinita que tenemos en esa cancha y vamos a ir con todo”, aseguró Kenay.

Para Myrie, el triunfo ante Guadalupe los motiva para encarar el choque contra los rojiamarillos.

“Teníamos que sumar, hacer un gran juego para tomar confianza para los partidos que vienen”, señaló Kenay, quien en lo personal manifestó estar muy contento.

“Sé que puedo dar más y me esfuerzo día a día. Trabajo para estar mejor y para ayudarle al grupo, porque apostamos a estar en lo más alto en la tabla”, opinó Myrie.

Sobre su juego y el gol ante los guadalupanos, Myrie aseguró que vivió grandes sensaciones.

“Siempre anotar y asistir es lo más lindo que un jugador puede hacer. En divisiones menores me caractericé por meter goles y era algo que no estaba intentando; no estaba rematando a marco. Estoy contento con el equipo, con el trabajo que venimos haciendo, y este partido nos ayuda a tomar confianza, para dejar atrás la racha que tuvimos”, dijo Myrie.

Kenay Myrie, lateral derecho del Deportivo Saprissa, le anotó a Guadalupe y se tiene confianza para enfrentar a Herediano. (John Durán /John Durán)

Para Kenay, Saprissa cambió algunas cosas respecto al compromiso anterior, en el que salieron derrotados frente a Puntarenas.

“La intensidad en la marca fue mayor, sabíamos que en casa no se puede regalar nada. Veníamos de partidos donde no estábamos golpeando primero y queríamos eso, imponernos”, apuntó Kenay Myrie.

Kenay añadió que los pueden criticar porque no logran el triunfo en un encuentro, pero señaló que no es por falta de entrega.

“Al final la gente puede hablar, pero no saben cómo trabajamos en la semana. Laboramos muy bien y las cosas tienen que salir”, opinó Kenay, uno de los jugadores más regulares en el engranaje morado.

