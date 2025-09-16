Vladimir Quesada lo sentencia: Saprissa tiene una figura insustituible

El Deportivo Saprissa tiene un nombre indiscutible, una figura que para Vladimir Quesada, técnico de los morados, siempre será titular, y repetirá como estelar en el partido contra Herediano.

El timonel no lo ve fuera de la cancha, a no ser que una sanción o lesión, atenten contra él y deba sustituirlo.

En Tibás, las ilusiones y el esfuerzo de los jóvenes Abraham Madriz, Isaac Alfaro y Berny Rojas chocan con una realidad tajante: el marco tiene el nombre de Esteban Alvarado.

El guardameta de 36 años no solo ha demostrado seguridad en la portería, sino que se ha convertido en un auténtico referente para las nuevas generaciones que trabajan a su lado con la esperanza de ganar minutos.

Vladimir Quesada despejó cualquier duda sobre el rol protagónico del experimentado guardameta en el equipo saprissista.

Quesada explicó que, aunque los tres porteros jóvenes están en constante preparación, el presente le pertenece a Esteban. Con palabras firmes, el técnico dejó claro cómo funciona la jerarquía en cualquier club de élite.

“Abraham, igual que Isaac y Berny, están trabajando muy bien a la par de Esteban. Creo que es un gran referente para ellos y, si son inteligentes, que estoy seguro que lo son porque normalmente converso con ellos, deben absorber la experiencia que Esteban les puede transmitir verbalmente, corporalmente y textualmente a la hora del trabajo”, comentó Vladimir.

La declaración de Quesada no solo reafirma la importancia del guardameta titular, sino que también envió un mensaje de paciencia para quienes esperan en la banca. El propio técnico reconoció que el fútbol es un deporte de oportunidades, y que la clave para los jóvenes está en mantenerse listos para cuando llegue su momento.

“El portero número uno de nuestro equipo en este momento es Esteban. Como es normal, los otros tendrán que esperar, y esto no es nuevo acá. En cualquier nivel y en cualquier parte del mundo siempre habrá un portero número uno en una institución, y los otros deberán esperar. Trabajar fuerte… su momento va a llegar, no sé cuándo será, si será forzado o porque nosotros tomemos una determinación. Lo importante es que ellos están trabajando bien, y de esa manera creo que van a estar bien preparados para el momento que les toque hacer un partido”, agregó el estratega.

Esteban Alvarado es garantía de seguridad en el marco del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Las palabras de Quesada reflejaron una mezcla de certeza y confianza. Saprissa cuenta con un arquero consolidado que transmite seguridad a la defensa y, a la vez, tiene una línea de sucesores jóvenes que se foguean en el día a día junto a él. Para Vladimir, ese roce con un guardameta de la talla de Alvarado es, en sí mismo, un aprendizaje invaluable que debe aprovecharse al máximo.

Mientras tanto, la afición morada seguirá viendo a Esteban Alvarado como la primera opción en una posición que no permite concesiones. Detrás de él, Madriz, Alfaro y Rojas conservan la ilusión, sabiendo que el fútbol es impredecible y que su oportunidad puede llegar en cualquier momento.

