Confirmado: jugador de Saprissa es anunciado en otro equipo

A dos días de que se cierre el mercado de fichajes, los movimientos comienzan a darse en los equipos. El Deportivo Saprissa presenta un cambio en la planilla.
Como lo adelantó La Nación el fin de semana, uno de los jugadores morados deja el grupo y pasará a reforzar a otro conjunto para lo que resta de la temporada.
Saprissa estuvo de acuerdo en prestar a una de sus figuras, que se unirá a Guadalupe. Se trata del lateral derecho Samir Taylor, quien fue anunciado por los josefinos como nuevo refuerzo.
“¡Bienvenido, Samir!”, informó Guadalupe en sus redes sociales y agregó: “El joven lateral Samir Taylor se une a Guadalupe FC y reforzará la zona defensiva en el Apertura 2025.
“Taylor, de 21 años, llega proveniente del Deportivo Saprissa y aportará toda su velocidad, potencia y talento en la lateral derecha. ¡Con todo, Samir!”.
Samir jugó el miércoles pasado en la derrota de los morados contra Puntarenas, pero frente a Guadalupe ni siquiera estuvo entre los suplentes.
El joven defensor solo ha disputado 174 minutos con el cuadro tibaseño: 129 en el torneo nacional y 45 en la Copa Centroamericana de la Concacaf, en la visita contra el Verdes de Belice.
“Lo estamos negociando, todo está muy adelantado y es un hecho que va a estar con nosotros”, le expresó una fuente de Guadalupe a este medio el sábado pasado.
Por medio de un comunicado de prensa, Saprissa le deseó lo mejor a Samir Taylor, quien pasa a las filas de Guadalupe.
"Tras su paso por Santa Ana FC, el futbolista regresó a la institución para unirse al equipo y acumuló tres participaciones, ante Cartaginés y Puntarenas por Torneo Nacional y ante Verdes (Belice) por Copa Centroamericana", añadió Saprissa, que resaltó que Taylor es formado en las divisiones menores moradas, y sumó 174 minutos en cancha con los técnicos Paulo César Wanchope y Vladimir Quesada.
“El Deportivo Saprissa desea el mayor de los éxitos a Samir Taylor en este nuevo desafío y confía en que su paso por Guadalupe contribuirá a su desarrollo profesional y personal”, señaló el conjunto tibaseño.