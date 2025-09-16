Confirmado: jugador de Saprissa es anunciado en otro equipo

A dos días de que se cierre el mercado de fichajes, los movimientos comienzan a darse en los equipos. El Deportivo Saprissa presenta un cambio en la planilla.

Como lo adelantó La Nación el fin de semana, uno de los jugadores morados deja el grupo y pasará a reforzar a otro conjunto para lo que resta de la temporada.

Saprissa estuvo de acuerdo en prestar a una de sus figuras, que se unirá a Guadalupe. Se trata del lateral derecho Samir Taylor, quien fue anunciado por los josefinos como nuevo refuerzo.

LEA MÁS: Vladimir Quesada lo sentencia: Saprissa tiene una figura insustituible

“¡Bienvenido, Samir!”, informó Guadalupe en sus redes sociales y agregó: “El joven lateral Samir Taylor se une a Guadalupe FC y reforzará la zona defensiva en el Apertura 2025.

“Taylor, de 21 años, llega proveniente del Deportivo Saprissa y aportará toda su velocidad, potencia y talento en la lateral derecha. ¡Con todo, Samir!”.

Samir jugó el miércoles pasado en la derrota de los morados contra Puntarenas, pero frente a Guadalupe ni siquiera estuvo entre los suplentes.

El joven defensor solo ha disputado 174 minutos con el cuadro tibaseño: 129 en el torneo nacional y 45 en la Copa Centroamericana de la Concacaf, en la visita contra el Verdes de Belice.

“Lo estamos negociando, todo está muy adelantado y es un hecho que va a estar con nosotros”, le expresó una fuente de Guadalupe a este medio el sábado pasado.

Samir Taylor buscará en Guadalupe, la regularidad que no encontró en el Deportivo Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

Por medio de un comunicado de prensa, Saprissa le deseó lo mejor a Samir Taylor, quien pasa a las filas de Guadalupe.

"Tras su paso por Santa Ana FC, el futbolista regresó a la institución para unirse al equipo y acumuló tres participaciones, ante Cartaginés y Puntarenas por Torneo Nacional y ante Verdes (Belice) por Copa Centroamericana", añadió Saprissa, que resaltó que Taylor es formado en las divisiones menores moradas, y sumó 174 minutos en cancha con los técnicos Paulo César Wanchope y Vladimir Quesada.

“El Deportivo Saprissa desea el mayor de los éxitos a Samir Taylor en este nuevo desafío y confía en que su paso por Guadalupe contribuirá a su desarrollo profesional y personal”, señaló el conjunto tibaseño.