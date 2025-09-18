Alarma en Saprissa: ¿Qué le ocurrió a Kenay Myrie? Lesión pone en duda su lugar en la Selección

En el Deportivo Saprissa y hasta en la Selección Nacional se encendieron las luces de emergencia con Kenay Myrie, lateral derecho del equipo morado y de la Tricolor.

Al minuto 64, Kenay tuvo que salir de la cancha y no regresó; su lugar lo ocupó Gerald Taylor.

“En cuanto a Kenay Myrie, quien le puede dar una mejor descripción de la lesión es el doctor. Sí, vimos que lo tiene un poco inflamado (tobillo)”, dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, en la conferencia de prensa luego del compromiso contra Herediano.

Quesada no entró en detalles de la lesión del lateral, pero luego se confirmó que la molestia es en el tobillo derecho.

Kenay intentó continuar, pero no pudo. Al final, salió caminando por sus propios medios del Estadio Carlos Alvarado.

Allan Soto, médico de los tibaseños, no descartó que se trate de un esguince.

“Kenay tuvo un trauma distorsivo en su tobillo derecho; le haremos los estudios pertinentes para dimensionar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación lo estaremos mencionando”, afirmó Soto al partir del reducto florense.

El galeno añadió que este jueves determinarán qué sucedió con Myrie y cuánto tiempo puede estar fuera.

“Uno siempre lo que primero piensa es que sea un esguince; sin embargo, siempre se debe hacer estudios para descartar que no sea algo más severo”, destacó Allan Soto.

Kenay Myrie es titular en Saprissa, llamado constantemente a la Selección, y por eso la preocupación por lo que le haya sucedido.

El galeno indicó que lo evaluarán y también dio a conocer que Mauricio Villalobos, quien se lesionó en el partido contra Motagua de Honduras en la Copa Centroamericana de la Concacaf, ya fue dado de alta y se incorporó a los entrenamientos con el plantel.

Kenay Myrie es punto alto en el engranaje del Deportivo Saprissa. (John Durán /John Durán)

El próximo partido de la Selección será el crucial duelo del 9 de octubre en Honduras, por lo cual no hay mucho margen de recuperación en caso de algún problema físico.