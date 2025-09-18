Puro Deporte

Vladimir Quesada revela las emociones detrás de un partido que fue de ‘locos’ entre Herediano y Saprissa

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, resaltó la entrega de sus jugadores y aseguró que hicieron un buen partido ante Herediano.

Por Milton Montenegro

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, reconoció que vivió diferentes emociones en el partido que su escuadra empató 3-3 frente a Herediano.








