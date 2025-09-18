Vladimir Quesada revela las emociones detrás de un partido que fue de ‘locos’ entre Herediano y Saprissa

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, reconoció que vivió diferentes emociones en el partido que su escuadra empató 3-3 frente a Herediano.

Saprissa ganaba 0-2, los florenses empataron y le dieron vuelta al marcador y en el cierre, desde el punto de penal, Mariano Torres rescató el empate. Fue un juego de locos, con intervenciones del VAR para anular y avalar anotaciones.

En la conferencia de prensa, Vladimir explicó por qué se sintió como en una montaña rusa.

LEA MÁS: Saprissa acaba de dejar ir a un jugador y ya tiene las puertas abiertas en otro club

- ¿Qué sensaciones le dejó este empate 3-3 contra Herediano?

- Es como un carrusel de emociones, obviamente hay un sinsabor, porque creo que hicimos un buen partido. No digo que el rival no lo hizo. En algún momento, sobre todo en el primer tiempo, nuestro fútbol fue muy claro y logramos dos goles, pudimos hacer otro, pero en el fútbol no es lo que se puede hacer, sino lo que se hace.

“Reconozco que mis jugadores nunca bajaron los brazos, redoblaron esfuerzos, y de alguna manera los dos equipos se brindaron; al final, el marcador es lo más correcto y dice mucho del pensamiento de Hernán (Medford) y el mío, somos de la misma formación de buscar el marco contrario”.

- ¿Qué análisis hace de Saprissa en la primera ronda?

- Creo que quedamos debiendo, no fue nuestra mejor presentación en estos nueve partidos. El equipo ha estado viviendo situaciones diferentes que de alguna manera han causado mella en nuestro accionar. Creo que en los últimos partidos el equipo ha mostrado una actitud diferente y tenemos un potencial enorme para mejorar.

“Esperamos el próximo lunes (cuando reciben a Pérez Zeledón) hacerlo de mejor manera, poder estar en zona de clasificación y asegurar lo más pronto posible un lugar en esa clasificación, para luego optar por el primer lugar. Estoy seguro de que lo vamos a lograr, tenemos el potencial y calidad en el material humano para hacer una buena segunda vuelta”.

Vladimir Quesad, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que el empate le dejó un sinsabor. Aquí junto a Marco Herrera, su asistente. (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿Dónde se cedió el terreno al rival?

- Cedimos el control del balón al rival. En el primer tiempo hicimos buenas posesiones de balón y dejamos de hacer lo que hacíamos, otorgamos el control del balón al adversario. Dejamos de buscar espacios, de llevar el balón entre líneas con claridad y con inteligencia. Pero el rival es buen equipo, también juega bien y está bien conformado. Estábamos en su campo, contra su afición, y eso también cuenta. El equipo no bajó los brazos, el esfuerzo fue enorme y eso se denota en el camerino: lucharon por alcanzar la paridad y al final lo logramos. Eso es digno de resaltar.

- Aparte de las cualidades que nombró de su equipo, ¿cuáles son las variantes que existen de una semana a acá y harán algún fichaje?

- De los fichajes lo digo nuevamente, como dije antes, no me voy a referir a lo que no es oficial. La actitud y comportamiento de nuestros jugadores en los últimos encuentros ha sido diferente; físicamente se han visto muy bien y han mejorado montones. Esperamos seguir con el mismo comportamiento.