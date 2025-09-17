Herediano vs. Saprissa: hora y único canal para ver uno de los juegos más esperados

El Deportivo Saprissa espera seguir aliado al triunfo tras imponerse en su campo el domingo pasado contra Guadalupe. Sin embargo, volver a saborear otra victoria no es sencillo para los morados, no solo porque el rival es Herediano, sino porque jugarán de visita en el Estadio Carlos Alvarado.

Dónde ver el partido Copiado!

Mencionar el nombre de este estadio provoca que los tibaseños arruguen la cara, porque el reducto de Santa Bárbara se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. De cinco juegos que Saprissa disputó en ese inmueble, el resultado fue siempre el mismo: derrota para los saprissistas. Los morados perdieron por marcadores de 3-1, 3-0, 2-0, 2-1 y 2-0. En esas derrotas, el equipo estuvo al mando de José Giacone, Vladimir Quesada (en una etapa anterior) y Paulo César Wanchope. El encuentro de este miércoles será a las 8 p.m. y se transmitirá por la señal de Futv.

En juego la clasificación Copiado!

Aparte de ver si los morados al menos rescatan un empate, aunque Vladimir Quesada dijo que él solo piensa en la victoria, el duelo resulta atractivo porque Herediano tiene dos juegos sin ganar: perdió con Cartaginés y empató frente a Sporting. Además, los florenses están fuera de la zona de clasificación; son sextos con 12 puntos, pero si vencen a los morados los desplazan del cuarto lugar, que actualmente ocupan con 13 unidades. “Creo que difícilmente hemos rescatado un punto ahí y siempre hay una primera vez. Nosotros somos muy positivos y vemos las cosas de la mejor manera. Esperamos hacer una muy buena presentación y no me refiero a rescatar un punto, sino que pensamos en los tres”, indicó Vladimir.

Bajas Copiado!

Saprissa tiene las bajas de Gustavo Herrera, quien se unió a la selección sub-20 de Panamá que disputará el Mundial de la categoría en Chile, y de Deyver Vega, quien está en recuperación. Mauricio Villalobos es duda, debido a que recién se incorporó a los entrenamientos del equipo. Los rojiamarillos no cuentan con Keyner Brown, Juan Luis Pérez, Aarón Cruz y Eduardo Juárez. “Es un partido donde hay dos equipos que hemos dejado puntos, no hemos despertado. Así lo vemos nosotros. Son dos equipos que estamos aspirando a la clasificación, a pelear los primeros lugares. Es uno de los clásicos importantes en el país y debemos sacarlo adelante. Debemos despertar”, enfatizó Hernán Medford.

El balance Copiado!

En los enfrentamientos directos entre Hernán Medford y Vladimir Quesada desde los banquillos, Hernán conserva una ligera ventaja. De los cuatro duelos disputados, Medford registra dos victorias, mientras que Quesada suma una y un empate. En los cinco enfrentamientos previos del denominado “Clásico del buen fútbol” disputados en el Estadio Carlos Alvarado, Herediano se dejó la victoria en todos.

Hernán Medford, técnico de Herediano, le saca ventaja a Vladimir Quesada en el duelo particular. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Arma morada Copiado!

Saprissa cuenta con que Orlando Sinclair se reencontró con el gol: le hizo dos tantos a Guadalupe y esto debe alertar a los florenses, porque Herediano es el equipo del campeonato nacional al que Sinclair más goles le ha anotado, un total de nueve.

Orlando Sinclair le ha marcado 9 goles a Herediano en su carrera, es al equipo que más ha castigado en el torneo nacional. (John Durán /John Durán)

Los uniformes Copiado!

Herediano saldrá a la cancha con camiseta amarilla, pantaloneta y medias negras. El arquero vestirá camiseta, pantaloneta y medias azules. Saprissa usará camiseta, pantaloneta y medias cremas. Esteban Alvarado lucirá camiseta, pantaloneta y medias moradas.

El árbitro Copiado!

El partido será dirigido por Juan Gabriel Calderón, quien tendrá como asistentes a Juan Carlos Mora y William Andrés Arrieta. El secretario arbitral será Anderson Gómez. Steven Madrigal será el árbitro VAR y el AVAR, Yazid Monge.

Juan Gabriel Calderón dirigirá el partido de Herediano contra el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

