Saprissa FF se tiene fe para desafiar a las leonas de Alajuelense

En Saprissa FF afirman que han tenido una buena semana de trabajo previo al clásico femenino.

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense llegan como líderes del Torneo de Apertura de la Liga Premier Femenina e intentarán aumentar distancias, pero el propósito de las integrantes de Saprissa FF es exactamente todo lo contrario para recortar distancias.

El domingo 21 de setiembre habrá clásico femenino, a las 11 a. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y esta vez, los dos equipos se presentan con más rodaje, recordando que el duelo anterior en la casa morada se presentó apenas en la fecha 2 del torneo, luego de una inactividad competitiva de ocho meses. Finalizó con empate 1-1.

“Ha sido una semana muy buena, todas somos conscientes de lo que significa un clásico, creo que se trabaja un poquito más que en los demás partidos, porque es un partido en el que se juega mucho, hay muchas emociones, mucho en juego”, declaró Gloriana Villalobos.

Adelantó que ellas están planteando una propuesta distinta, con la que creen que es la forma de hacerle daño a Alajuelense, ese equipo que tiene un reinado en el fútbol femenino, con ocho campeonatos nacionales al hilo.

Según Gloriana Villalobos, se siente en la semana que es un partido diferente, de dientes apretados y dijo que intentan mantener a las chicas más enfocadas en lo que hacen, de modo que se trabaja mucho lo táctico y los movimientos.

“En este torneo venimos a competir de tú a tú, queremos implantar nuestra idea que es jugar, con la bola al pie. Es un partido más de torneo, es importante la victoria, sumar allá, más que todo es un golpe de confianza y un mensaje que vamos a dar a los equipos, de que este torneo sí venimos a competir”, apuntó Gloriana Villalobos.

Katherine Alvarado coincidió con su compañera en que la semana sí tiene un sabor distinto, por el partido que es, porque el clásico tiene un matiz diferente.

“Es hacernos fuertes en lo que hemos venido mostrando. El clásico pasado era el segundo partido, ahora ya tenemos más juegos acumulados, más entrenamientos y queremos hacer las cosas mejor, que sabemos que hemos crecido y que tenemos cosas que mejorar, pero que el partido va a ser completamente distinto, estoy segura”, apuntó la 10 de Saprissa FF.

Las entradas para el clásico femenino tienen un costo de ¢3.000 y puede adquirirlas en boleterialaliga.com.