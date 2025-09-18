Puro Deporte

Uniffut se trae abajo un acuerdo tomado por Alajuelense y Moravia

El Comité de Competición de la Uniffut aplicó el reglamento en dos partidos de fútbol femenino

Por Fanny Tayver Marín
Las jugadoras de Liga Deportiva Alajuelense y Moravia se volverán a encontrar el próximo miércoles, cuando se disputen los 25 minutos que faltan de un partido en el que las octacampeonas nacionales van ganando 0-3.
(Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







