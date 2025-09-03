Puro Deporte

Wílmer López cuenta qué lo dejó inconforme tras derrota de Alajuelense contra Orlando Pride en EE. UU.

Así analiza Wílmer López lo que fue el segundo partido de Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones W de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín

Wílmer López está convencido de que Liga Deportiva Alajuelense podía salir con otro resultado en el partido contra Orlando Pride en el Inter&Co Stadium en Orlando, Florida.








