Orlando Pride vs. Alajuelense: Canal y hora para ver el partido de las leonas en EE. UU.

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense afrontan un reto mayúsculo este martes 2 de setiembre en el partido contra Orlando Pride, en Estados Unidos, en la Copa de Campeones W de Concacaf.

Este juego enfrenta a las vigentes monarcas de la National Women’s Soccer League (NWSL) de EE. UU. ante las octacampeonas del fútbol femenino de Costa Rica.

Para Orlando Pride será su estreno en la “Concachampions” femenina; mientras que para la Liga será su segunda presentación en el grupo A, después del empate 0-0 contra el América de México en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El partido de este martes entre Orlando Pride y Alajuelense será en el Inter&Co Stadium en Orlando, Florida, EE. UU.

Alajuelense reconoce el Inter&Co Stadium

“Los equipos son diferentes, no podemos ver a este equipo como al América, cada rival tiene sus fortalezas, sus virtudes y sus debilidades. Hemos analizado bien a Orlando y la intención es poder contrarrestar mucho las fortalezas”, expresó el técnico de las leonas, Wílmer López.

En la rueda de prensa previa a este partido, el Pato aseguró que deben tener mucho cuidado con todas las jugadoras de Orlando Pride.

Mientras que Emilie Valenciano afirmó que a nivel grupal ellas están más fuertes que nunca y que tienen muchas ganas de jugar.

“Estar aquí tiene un significado muy importante para nosotras, estamos representando a Costa Rica y nos encontramos muy fuertes. Este grupo se ha destacado en Costa Rica por ganar y eso es lo que queremos este martes”, apuntó Emilie Valenciano.

Gabriela Guillén, Ángela Mesén, Kenia Rangel y Emilie Valenciano pueden ver acción en el partido entre Orlando Pride y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa de Campeones W de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva / Fotografías Prensa LDA)

Tanto el Pato como la futbolista invitaron a los ticos que viven en Orlando para que vayan al estadio y acompañen al equipo en este juego.

“El apoyo siempre suma, en la cancha todo suma y los esperamos, nos hemos preparado bastante para jugar este partido, y como lo dice el profe, vamos a intentar crear nuestro propio juego”, mencionó la futbolista.

Hora y canal para ver el partido Orlando Pride vs. Alajuelense Copiado!

El partido entre Orlando Pride y Liga Deportiva Alajuelense podrá verse por ESPN y Disney+. Arrancará a las 5:06 p .m., hora de Costa Rica (7:06 p. m. en Orlando).

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Noelia Bermúdez fue figura con Liga Deportiva Alajuelense ante América y lo mismo puede ocurrir contra Orlando Pride. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Las palabras de Wílmer López y Emilie Valenciano (video) Copiado!

Wílmer López y Emilie Valenciano hablan antes del partido Orlando Pride vs. Alajuelense

Lo que debe saber de Orlando Pride Copiado!

Al anunciar este partido, Concacaf recuenta que Orlando Pride se clasificó a la Copa de Campeones W después de ganar el NWSL Shield, como líder de la temporada regular.

Ese título luego lo complementó con el campeonato de la NWSL para lograr el primer doblete en la historia de la liga femenina estadounidense, llegando así a la competencia con una de las plantillas más fuertes.

Orlando Pride cuenta con algunas de las máximas figuras de la región, desde la legendaria brasileña y capitana del equipo, Marta, hasta la nueva incorporación del club, la estrella mexicana Lizbeth Jacqueline Ovalle, quien llegó procedente de Tigres Femenil en la transferencia más cara en la historia del fútbol femenino.

Lo que debe saber de las leonas de Alajuelense Copiado!

Las leonas de Alajuelense se marcharon a Estados Unidos con la motivación de ser líderes en solitario del Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina, con 16 puntos en seis presentaciones, con un saldo de cinco triunfos y un empate.

En la tabla del torneo local, Sporting tiene 13 puntos, Dimas Escazú 12, Saprissa FF 11, Herediano 6, Chorotega 2, Pococí 2 y Moravia 2 unidades.

Las rojinegras también afrontan este desafío con la ilusión de enfrentarse contra las mejores.

Wílmer López cree que Liga Deportiva Alajuelense puede hacer un buen partido contra un rival muy calificado como Orlando Pride. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense jugará su segundo partido de la fase de grupos tras iniciar su campaña con un empate sin goles contra el Club América Femenil.

En ese juego, la guardameta Noelia Bermúdez fue clave, manteniendo su arco en cero con nueve atajadas frente a una poderosa línea ofensiva.

Alajuelense anuncia el partido contra Orlando Pride Copiado!

¡HOY JUEGAN LAS LEONAS! ❤️🖤

🏆 J2 / W Champions Cup

🆚 Orlando Pride

🕒 5:00 pm

🏟 Inter & CO Stadium

📺 Disney + & ESPN pic.twitter.com/L76ZnZo48c — Alajuelense (@ldacr) September 2, 2025

