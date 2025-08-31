Leonas de Alajuelense alzarán vuelo a EE. UU. siendo líderes

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense adelantaron su partido correspondiente al fin de semana porque este domingo viajarán a Estados Unidos.

Después de estrenarse en la Copa de Campeones W de Concacaf con un aguerrido empate contra las Águilas del América de México, las octacampeonas nacionales jugarán el martes 2 de setiembre contra Orlando Pride.

Antes de este nuevo reto en la competición internacional, las leonas derrotaron al Municipal Pococí por 3-0 en la Catedral, con anotaciones de Sofía Varela, Katherine Arroyo y Fabiola Villalobos.

Sofía Varela anotó en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Pococí. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Pococí siempre hace partidos que complican, fue un partido manejado por nosotros de principio a fin y también aprovechamos para ganar minutos con jugadoras Sub-21. Yo creo que se ve que traemos un buen semillero”, apuntó Wílmer López.

El Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina va rápido y las rojinegras se encuentran a la cabeza.

“Estamos a un partido de cerrar la primera vuelta y yo creo que este triunfo nos motiva para lo que es el viaje a Estados Unidos. Vamos con la consigna de ir a hacer un buen papel allá, de traernos un buen resultado. Y nos vamos, quedando en primer lugar”, destacó el Pato.

Alajuelense viaja este domingo temprano, el lunes reconocerán la cancha del Inter&Co Stadium y el martes será el partido, a las 5 p. m. (hora de Costa Rica).

“Lo más importante es cómo vayamos y yo creo que vamos muy motivadas”, recalcó Wílmer López.

Otros resultados de la jornada

Herediano derrotó 4-3 a Saprissa FF en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara. Los goles de las florenses fueron de Valery Hernández, Alejandra Montero y Hilary Corrales (doblete); mientras que por las moradas marcaron Carolina Venegas (doblete) y Katherine Alvarado.

Además, Sporting llenó de goles a Moravia con un marcador de 7-0. Yosseline Fonseca convirtió un triplete y también anotaron Jimena Jiménez, Lucía Paniagua, María Paula Porras y Priscilla Barrientos.

Este domingo se completará la jornada a las 2:30 p. m., con el pulso entre Chorotega y Dimas Escazú.

