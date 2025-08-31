Puro Deporte

Leonas de Alajuelense alzarán vuelo a EE. UU. siendo líderes

La sexta jornada del Apertura 2025 del fútbol femenino presenta muchos goles

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense adelantaron su partido correspondiente al fin de semana porque este domingo viajarán a Estados Unidos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseFútbol FemeninoCopa de Campeones W de ConcacafApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.