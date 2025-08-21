Puro Deporte

El orgullo de Wílmer López con el histórico partido de las leonas de Alajuelense ante el América de México

Wílmer López afirma que la forma en la que Liga Deportiva Alajuelense se estrenó en la Copa de Campeones W de Concacaf motiva y da credibilidad

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense se estrenó en la Copa de Campeones W de Concacaf con un empate 0-0 ante el poderoso América de México. Aunque las águilas no son en la actualidad las monarcas de su país, las expertas de fútbol femenino de ESPN señalaron en la transmisión del encuentro que son el mejor equipo de ese país.








Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

