¿Por qué el partido de las leonas de Alajuelense acabó en 65 minutos? Véalo y recuerde que sigue el clásico

Emilie Valenciano marcó un doblete en el partido entre Moravia y Liga Deportiva Alajuelense.

A las leonas de Liga Deportiva Alajuelense no las detiene ni el aguacero que provocó que su partido contra Moravia se acabara cuando se llevaban 65 minutos. Y desde ya piensan en el clásico femenino, que será el domingo 21 de setiembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Pero, ¿qué pasó en el Estadio Luis Ángel “Pipilo” Umaña? Cuando el juego se paró habían anotado Sofía Varela y Emilie Valenciano (doblete).

La Liga ganaba con solidez y parecía que era un partido en el que habría más goles. Las inclemencias del tiempo obligaron a que el encuentro entrara en una pausa, pero después de media hora, las condiciones no mejoraron. Más bien fue todo lo contrario.

Por acuerdo mutuo entre los representantes de los equipos, Paul Mayorga (Moravia) y Mercedes Salas (Alajuelense), se decidió que el partido no se reanudaría y que se le consignaría la victoria a las octacampeonas nacionales por 0-3, que era el marcador que se llevaba cuando se paró el juego.

“Un partido bien manejado por nosotros, yo creo que tuvimos bastantes opciones de gol y aprovechamos para anotar tres. Lástima la lluvia, porque yo creo que el partido estaba para buscar más anotaciones”, comentó el técnico de la Liga, Wílmer López.

Vea el gol de Sofía Varela

⏰ 8’ Sofía Varela adelanta a Alajuelense que gana 0-1. pic.twitter.com/5NJBfZR3Rg — FUTV (@FUTVCR) September 13, 2025

Vea el primer gol de Emilie Valenciano

⏰ 30’ Valenciano coloca el 0-2 para Alajuelense. pic.twitter.com/ZFdw5KCs6E — FUTV (@FUTVCR) September 13, 2025

Vea el segundo gol de Emilie Valenciano

⏰ 39’ Valenciano consigue el doblete y Alajuelense gana 0-3. pic.twitter.com/L4A0U4drhv — FUTV (@FUTVCR) September 13, 2025

Vea el momento en el que suspendió el partido Moravia vs. Alajuelense

⏰ 65’ Se suspende el encuentro debido a la fuerte lluvia. pic.twitter.com/e0dRwhuUkW — FUTV (@FUTVCR) September 13, 2025

Y viene el clásico femenino

Con esta victoria de la Liga, la ventaja de cinco puntos sobre su más cercano perseguidor, Saprissa FF, se mantiene. Y precisamente, el próximo desafío para las leonas será el clásico femenino, que se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Esta vuelta la arrancamos con un triunfo y mantenemos la distancia de cinco puntos sobre el segundo lugar, que es Saprissa FF, el próximo rival que vamos a tener en nuestra casa.

Sofía Varela fue la encargada de marcar el primer gol en el partido entre Moravia y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

”Así es que yo creo que recibir a Saprissa con esos cinco puntos de ventaja es motivante, porque en casa podemos imponer nuestras condiciones, buscar el triunfo y así agrandar aún más eso”, expresó Wílmer López en declaraciones proporcionadas por la Liga.

Por su parte, Emilie Valenciano mencionó que en lo personal se siente muy contenta de poder sumar al equipo y que esta vez lo hizo con goles.

Ella reconoció que el inicio de la temporada fue desafiante, por una inactividad tan larga en cuanto a competencia se refiere, pero destacó la evolución del grupo.

“El arranque nos costó un poco, veníamos de ocho meses de no poder jugar y al principio cuesta ese ritmo de juego, pero creo que vamos de menos a más”, afirmó Emilie Valenciano.

De cara al esperado clásico femenino, la jugadora de la Liga dijo que esperan el partido con ansias.

“La mentalidad siempre va a ser ganar, los clásicos son para ganar y esperamos un Saprissa aguerrido, ellas también han venido de menos a más y Dios primero logremos los tres puntos y el gane en casa”, concluyó.

El viernes en la noche, las moradas derrotaron a 5-1 a Chorotega en el Estadio Ricardo Saprissa. La nicoyana Cristel Corrales abrió la cuenta antes del descanso; mientras que en complemento anotaron Gloriana Villalobos, Carolina Venegas (doblete), Mónica Matarrita y Verónica Matarrita.

Desde una semana antes, ya empieza a calentar el clásico femenino, al que Alajuelense llega con 22 puntos y Saprissa FF contabiliza 17 unidades.

El esperado partido entre rojinegras y moradas será el domingo 21 de setiembre, a las 11 a. m., en la Catedral.

