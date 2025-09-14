Puro Deporte

¿Por qué el partido de las leonas de Alajuelense acabó en 65 minutos? Véalo y recuerde que sigue el clásico

El clásico de fútbol femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF será el domingo 21 de setiembre

Por Fanny Tayver Marín
Emilie Valenciano marcó un doblete en el partido entre Moravia y Liga Deportiva Alajuelense.
Emilie Valenciano marcó un doblete en el partido entre Moravia y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

