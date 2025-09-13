Saprissa demostró que está de regreso para pelear y ser la piedra de Alajuelense

Katherine Alvarado es de las figuras del Saprissa Femenino.

Saprissa Femenino consiguió una contundente victoria sobre Chorotega en el inicio de la jornada del fútbol femenino.

Las moradas se impusieron 5 a 1 a las guanacastecas. Los goles tibaseños fueron obra de Gloriana Villalobos, Mónica Matarrita, Verónica Matarrita y Carolina Venegas en dos ocasiones.

El partido aunque fue de un resultado abultado no fue sencillo para las saprissistas, debido a que comenzaron perdiendo por un gol de Cristel Corrales.

Con ese marcador, Saprissa llegó a 17 unidades y sigue intentando cazar a Alajuelense, equipo que comanda con 22 puntos luego de vencer a Moravia 3 a 0.

Las manudas triunfaron en un encuentro que duró 65 minutos debido a que la lluvia no dejó que se completaran los 90 minutos. Según comunicó Mercedes Salas, representante de la Liga, se dio un acuerdo entre los erizos y Moravia para no disputar el resto del encuentro.

Los goles manudos fueron obra de Sofía Varela y Emilie Valenciano, volante que marcó un doblete.

No obstante, el regreso morado al fútbol femenino tiene un claro mensaje y es que volvieron para competir.

Las tibaseñas vencieron a rivales directos como Sporting y se colocaron en el segundo escalón, solo por detrás del plantel que ha dominado el fútbol femenino tico los últimos años: la Liga.

Saprissa de hecho se ve como un equipo más sólido con figuras como: Katherine Alvarado, Gloriana Villalobos y Carolina Venegas. Por otra parte, las hermanas Matarrita son diferenciales como extremas.

La jornada del fútbol femino se completará con los duelos: Dimas vs. Pococí (8 p. m. de este sábado) y mañana Herediano jugará frente a Sporting a las 3 p. m.