Carlos Vela sorprende con lo que hasta ahora no había hecho ningún gerente deportivo de Alajuelense

Carlos Vela fue anunciado a mediados de junio como el nuevo gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense.

Cada quien tiene su estilo y sus gustos. Aunque las comparaciones resultan odiosas, Carlos Vela se convierte en el primer gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense que saca cinco minutos de su tiempo para sentarse a conversar exclusivamente sobre las leonas.

Agustín Lleida no se metía con ellas y todo recaía sobre Mercedes Salas como coordinadora del proyecto femenino, porque el equipo masculino consumía todo el tiempo del español.

Con Antonio Solana fue igual, mientras que Javier Santamaría la apoyaba y la ayudaba en muchas situaciones.

Sin embargo, el mexicano Carlos Vela se convirtió en el primer gerente deportivo de la Liga que se sentó a conversar sobre la actualidad del equipo femenino.

“La verdad es que sí debo decir que a mí me gusta mucho el fútbol femenil. Creo que desde mi pasado en México, donde la liga femenil allá recibió bastante apoyo de parte de los clubes y tuvo mucho desarrollo, desde ahí me cautivó el fútbol femenil”, relató Carlos Vela en una entrevista difundida por la oficina de comunicación de Alajuelense.

“Entonces, a mi llegada aquí a Costa Rica, francamente estoy muy contento, veo que el nivel del equipo es muy alto. Creo que las chicas tienen muchos años representando muy bien al club.

”Y hablando del presente, tuvimos el partido contra América, que es un referente en México, y le hicimos un gran partido. Haber sacado el empate creo que refleja el buen nivel que tienen las muchachas”, comentó Carlos Vela.

- Ellas tienen ocho títulos en línea. ¿Qué le parece el palmarés que llevan y que en diciembre quieren el noveno título consecutivo?

- Pues sí, la verdad es que tiene un mérito enorme, tantos logros consecutivos, que las chicas mantengan el hambre, la humildad de trabajar y ese mismo entusiasmo por competir.

”Seguir logrando títulos y representándonos de la mejor manera, yo creo que es un gran orgullo contar con ellas, ahora recientemente también ganaron la Uncaf, que es algo que ha sido muy importante para el club. Y pues nada, seguir apoyándolas y que siga el desarrollo”.

- ¿Qué piensa del clásico del domingo? Es una rivalidad histórica a nivel masculino y que se traslada al femenino. ¿Irá al estadio?

- Sí, sí, seguro, ahí vamos a estar el domingo, ahí los esperamos a todos que vengan a apoyar. Creo que el partido refleja todo, se disputa el superliderato, la rivalidad, pues siempre queremos ganar esos clásicos y ojalá que podamos salir con el triunfo el fin de semana.

- ¿Qué tanto se mete Carlos Vela en el fútbol femenino como gerente deportivo de la Liga?

- Estoy muy cerca, tenemos gente muy capaz que viene trabajando ya con mucho tiempo. Mercedes Salas ha hecho un gran trabajo, con todo su equipo de trabajo. Y ni qué hablar del director técnico, Wílmer López. Entonces, en este caso creo que está muy bien cuidado el proyecto, pero trato de estar cerca.

”Estar atento, cuando los partidos hacen match con el partido del varonil, sin duda voy a apoyar. Entonces estoy muy al tanto de lo que está sucediendo”.

- ¿Qué le parece el fútbol femenino acá a nivel de liga?

- Fue una pena lo que pasó el semestre pasado con la suspensión del fútbol femenil. Evidentemente, el rearmado de todos los equipos va a llevar un tiempo, pero creo que las chicas son muy genuinas en el esfuerzo.

”Los partidos han sido todos difíciles, todos trabados, cada equipo con sus herramientas trata de hacer su mejor esfuerzo. Entonces, creo que con el paso del tiempo, las semanas y la continuidad de los proyectos, pues el nivel va a crecer, el de todos los equipos”.

- ¿Y qué le ha parecido el apoyo de la afición? Porque las leonas siempre han tenido su grupo de apoyo ahí presente en todos los partidos.

- Sí, exactamente, como que hay una base fija de gente que nos va a apoyar, ojalá que puedan ser más, que se sumen al proyecto. Creo que las leonas tienen mucho tiempo representando muy bien el escudo.

”Y bueno, pues que ellas también puedan sentir el apoyo de la gente, que estamos seguros que todo el mundo siente el mismo orgullo cuando ganan las leonas, pues a apoyarlas en el camino también”.

- Cuando las leonas jugaron contra el América de México, el equipo masculino se encontraba en Nicaragua y usted estaba ahí atento a ellas en el teléfono. ¿Qué puede contar?

- Sí, ahí acabó la cena y nos fuimos a verlo a la sala, al lobby. Siempre estando muy cerca, no se pudo acompañarlas físicamente en un partido que, claro que nos hubiera gustado acompañarlas, pero muy orgulloso de lo que hicieron.

”Después, en el partido contra Orlando también hicieron un gran primer tiempo. Al final no se pudo sostener el marcador, pero bueno, entendiendo que Orlando, con el presupuesto que ha hecho, creo que el equipo compitió de manera muy digna.

”Incluso, en el primer tiempo pegamos una en el poste, estuvo emocionante el partido, y bueno, pues vamos a continuar haciendo el esfuerzo en Concacaf, que quedan partidos pendientes por sacar los tres puntos y ojalá podamos todavía aspirar a algo”.

Sofía Varela metió un centro venenoso que Alexandra Pinell no logró conectar, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el América, en la Copa de Campeones W de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

- ¿Qué puede decir de Pachuca, que es el próximo rival de ellas en la Concachampions?

- También es uno de los proyectos referentes de México. De hecho, es el cual campeón. Entonces, creo que va a ser un partido complicado, con jugadoras de alto renombre y con mucha historia como Charlyn Corral.

”Pero bueno, creo que nosotros también tenemos nuestras armas, el equipo ha sido muy sólido defensivamente y ojalá podamos hacer un buen partido allá”.

- ¿Por qué sigue de cerca el fútbol femenino?

- Es una responsabilidad muy grande y creo que tanto liga menor, como fútbol femenil son proyectos muy importantes a la par del primer equipo.

El domingo habrá clásico femenino, a las 11 a. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Las entradas cuestan ¢3.000 y puede conseguirlas en boleterialaliga.com.

