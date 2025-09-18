Kenneth Vargas enciende la ilusión florense: así vive su regreso a Herediano y revela por qué dejó Europa

Kenneth Vargas está de vuelta en el fútbol costarricense y no es cualquier regreso: volvió al club donde se formó, Herediano, tras una aventura que lo llevó poco más de dos años a Europa.

El anuncio de su llegada encendió la ilusión de la afición rojiamarilla, porque es el retorno de uno de los jugadores más prometedores que ha tenido el club.

Vargas llega después de militar en el Hearts de Escocia, donde disputó más de 50 partidos, sumó nueve goles y cuatro asistencias. Su rendimiento en la Premiership escocesa fue destacado, pero diferencias con el gerente del club marcaron su salida, según explicó el propio futbolista.

“Agradecido con Herediano por la oportunidad que me están dando y se siente muy bien saber que me abrieron las puertas tan fácil. Siento que aquí tengo un lugar para venir y muy contento de poder aportarle al equipo”, dijo Kenneth con voz firme y la convicción de quien sabe lo que quiere.

Desde que se supo que dejaría Europa, lo tuvo claro: su primera y única opción era regresar al club florense.

“No pensé en otra más. Lo hablé con Jafet y la gerencia y estuvieron de acuerdo en que regresara, eso me tranquilizó mucho y me alegra saber que aquí tengo un segundo hogar”, aseguró el atacante, quien dejó claro que la decisión de volver fue estratégica y motivada por la necesidad de jugar, sumar minutos y retomar el ritmo competitivo que exige una posible convocatoria a la Selección Nacional.

En sus primeras palabras como nuevo jugador de Herediano, Vargas agradeció el recibimiento cálido de sus compañeros y la confianza de la directiva.

“Conocía a todos los compañeros y me recibieron muy bien, todo se me hizo más fácil. Estuve antes con Hernán (Medford) y es bueno tener un técnico que me conoce y lo conozco. Queremos ser campeones otra vez, estamos muy motivados”, sostuvo, mostrando su ambición y el compromiso que trae tras sumar experiencia en el exigente fútbol europeo.

Kenneth Vargas, atacante de Herediano, está muy feliz con esta nueva etapa en el club. (CSH/CSH)

La mentalidad de Vargas es diferente a la de cuando partió hacia el viejo continente.

“Vengo bastante motivado, está en mí lo que pueda hacer y tengo una mentalidad diferente de cuando me fui. Ya pasé dos años y medio en Europa y venir aquí me motiva para tener ritmo de competencia y estoy bastante motivado”, enfatizó el jugador, consciente de la importancia de estar en buen nivel y suma la meta de reconquistar su puesto en la Selección Nacional.

Para Herediano, la llegada de Vargas representa un salto de calidad y una inyección de confianza para el reto del Torneo de Apertura 2025. Su experiencia, talento y deseo de triunfar pueden ser el factor diferencial para buscar un nuevo campeonato, en una plantilla que aspira a lo más alto.

Kenneth Vargas dijo que al salir del Hearts de Escocia, solo pensó en volver a Herediano. (CSH/CSH)

Los aficionados, así como el propio Kenneth, coinciden en que este regreso marca el inicio de una nueva etapa para el club y el jugador.

“La decisión de volver fue para tener minutos, poder jugar, tener ritmo de juego y está claro que estamos en una etapa importante con la Selección. Espero hacer las cosas bien en Herediano, ser tomado en cuenta y llegar con un ritmo de juego diferente”, concluye Vargas.

Sin dudas, Kenneth Vargas pone el pecho a la camiseta rojiamarilla y promete que todo lo aprendido en Europa será clave para que Herediano vuelva a pelear por la gloria.