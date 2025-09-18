Puro Deporte

Kenneth Vargas enciende la ilusión florense: así vive su regreso a Herediano y revela por qué dejó Europa

El atacante aseguró que para él fue muy fácil encontrar las puertas abiertas en Herediano

Por Milton Montenegro

Kenneth Vargas está de vuelta en el fútbol costarricense y no es cualquier regreso: volvió al club donde se formó, Herediano, tras una aventura que lo llevó poco más de dos años a Europa.








HeredianoKenneth VargasHearts de Escocia
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

