Marcel Hernández: ‘No le he pedido ni un peso a Herediano’

Marcel Hernández no quedó contento con el empate entre Herediano y Saprissa.

Si Orlando Sinclair por lo general siempre le anota a Herediano, el mismo efecto lo presenta Marcel Hernández contra el Deportivo Saprissa.

El atacante contó que en estos momentos se encuentra definiendo su futuro, y considera que el tema de la renovación con el Team ya es trillado.

“Parece loco, porque me han tildado como que he pedido y sinceramente en la renovación yo no le he pedido nada al Herediano. Hasta ahora me presentaron una propuesta y la estamos valorando.

”Pero de mi parte, yo no le he pedido nada al Herediano, ni un peso, dos, ni tres, ni cuatro. Se hace eco de cosas que no son, pero son cosas con las que uno tiene que lidiar”, aseguró Marcel Hernández en la zona flash en FUTV.

El atacante cubano afirmó que el bicampeón nacional hizo un “esfuerzo increíble” para puntuar en un partido que iba perdiendo 0-2.

Herediano y Saprissa protagonizaron un partido de seis goles. (JOHN DURAN/John Durán)

“No cualquier equipo contra el Deportivo Saprissa acá le da vuelta a un marcador, hay que destacarlo, pero realmente el punto para nosotros es como derrota. Las cabezas están bajas y estamos tristes.

”Después del esfuerzo que hicimos, merecíamos los tres puntos, sin desmeritar lo que hizo el rival. Las sensaciones son bastante tristes por parte de nosotros”, manifestó.

Según Marcel Hernández, los primeros dos goles de los morados cayeron en un momento cuando el Team dominaba el partido.

“Si te das cuenta, en el primer tiempo solo tuvieron esas dos y nosotros habíamos anotado, pero se anuló por fuera de juego. Teníamos el control en ese momento y a veces son pequeños detalles en momentos de desconcentración, que sentís que vas acorralando al rival y vienen el primero y el segundo gol”, detalló.

Marcel Hernández dijo que Herediano fue valiente para salir en busca de remontar el partido en el que iba cayendo 0-2, y por un instante lo consiguió, cuando puso el marcador 3-2, en un juego que acabó 3-3.

“A pesar de que somos un grupo con maldad y que sabemos jugar este tipo de partidos, nos faltó un poquito más de calle, de enfriar el partido. Nos pasó factura no bajar las revoluciones, manejarlo diferente y se nos va un gran triunfo de las manos”, apuntó.

Marcel Hernández llegó a 17 goles contra Saprissa. Y los morados son su rival favorito.

“Es un trabajo grupal grande, también es la capacidad mía de entender el juego y analizar mucho al rival, siempre lo hago. Hay que estar ahí, hay que olfatearlo para que los goles puedan caer”, concluyó el goleador florense.