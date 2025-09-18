Marcel Hernández queda a las puertas de una lista exclusiva para leyendas

Marcel Hernández le ha marcado 17 goles al Saprissa en la Primera División.

El delantero cubano Marcel Hernández sigue escribiendo historia en el fútbol costarricense y está a punto de ingresar en un grupo élite de goleadores de la Primera División.

Con su tanto frente al Deportivo Saprissa, este miércoles 17 de setiembre, Marcel llegó a 146 anotaciones y alcanzó el puesto histórico número 11, superando a Johan Venegas, quien suma 145.

El isleño quedó a un gol de Erick Scott y Alejandro Alpízar, quienes registran 147 y se ubican en las casillas 9 y 10.

Además, está a dos dianas del saprissista Evaristo Coronado, con 148, y a tres de Guillermo Guardia, con 149, ubicados en los puestos 8 y 7, respectivamente.

La sexta casilla está un poco más distante, al ocuparla la leyenda del Cartaginés, Leonel Hernández, con 164 conquistas.

El máximo goleador histórico del fútbol nacional es Víctor “Mambo” Núñez, con 246, seguido por Errol Daniels (196), Jonathan McDonald (183), Roy Sáenz (168) y Álvaro Saborío (167).

De acuerdo con el periodista y estadígrafo Luis Quirós, de la página Satélite Deportivo, las víctimas más frecuentes del cubano son el Deportivo Saprissa y el Municipal Grecia, equipos a los que les ha marcado en 17 oportunidades.

En su paso por el balompié nacional, Marcel Hernández anotó 106 goles con el Cartaginés, 20 con Alajuelense e igual cantidad con Herediano, en los siete años que lleva en Costa Rica, desde su llegada al cuadro brumoso en 2018.

En territorio costarricense, Marcel suma el histórico título con el Cartaginés en el Clausura 2022 y el bicampeonato con los florenses en el Apertura 2024 y el Clausura 2025.

En el actual certamen, el goleador cubano acumula cinco tantos y tres asistencias, siendo el máximo anotador tanto del campeonato como del conjunto florense, con el cual aún no ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato que vence en diciembre de este año.