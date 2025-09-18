Puro Deporte

El agridulce sentimiento de Orlando Sinclair con empate entre Herediano y Saprissa

Orlando Sinclair se mostró muy autocrítico y explicó por qué no salió nada conforme en el partido entre Herediano y Saprissa que acabó 3-3

Por Milton Montenegro, Fanny Tayver Marín, y Juan Diego Villarreal
17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Orlando Sinclair volvió a responder con gol en el partido entre Herediano y Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)







