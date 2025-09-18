El agridulce sentimiento de Orlando Sinclair con empate entre Herediano y Saprissa

Orlando Sinclair volvió a responder con gol en el partido entre Herediano y Saprissa.

Orlando Sinclair volvió a levantar la mano con gol y que el atacante del Deportivo Saprissa le anote al Club Sport Herediano no es nuevo.

El “Clásico del buen fútbol” resultó más loco de la cuenta y con muhcos goles. Sin embargo, para los morados, y en particular para el delantero Orlando Sinclair, el resultado dejó un sabor agridulce.

LEA MÁS: Vea los goles en un primer tiempo de locura entre Herediano y Saprissa

Pese a volver a encontrarse con el gol, el jugador no se fue del todo conforme.

“Fue un partido muy raro”, afirmó Orlando Sinclair en zona flash en FUTV después del encuentro.

“Teníamos el partido controlado en el primer tiempo con una ventaja de 0-2 que pudimos haber manejado mejor, pero dos desatenciones en balón parado nos costaron perder esa ventaja”, mencionó.

El delantero destacó la necesidad de corregir estos errores de cara a los partidos venideros, luego de que se completó la primera vuelta de la fase regular.

“Somos fuertes en jugadas a balón parado y nos meten dos goles así... Tenemos que ponerle atención a eso y agarrar para nuestro saco, que esto no vuelva a pasar, porque no es fácil venir a ganar acá y ya lo vimos”, citó.

A pesar de la insatisfacción con el resultado, Orlando Sinclair se mostró contento con su actuación personal, especialmente con su gol que abrió el marcador.

Ese festejo de Orlando Sinclair molestó al Club Sport Herediano. (JOHN DURAN/John Durán)

El delantero describió así la jugada que culminó en la anotación: “Vi el espacio y sé la calidad que tiene Mariano (Torres), le piqué al espacio, me la puso ahí y por dicha pude definir”.

Orlando Sinclair se mostró agradecido con el apoyo de su director técnico, Vladimir Quesada.

“Estoy trabajando fuerte, estoy enfocado en mejorar, quiero subir mi nivel y aspirar a más cosas. Muy agradecido con el profe, él me conoce de divisiones menores, sabe lo que puedo dar y la verdad que muy agradecido con él y lo estoy retribuyendo con lo mío”, comentó.

Pese a ese sinsabor que siente, apuntó que Saprissa llegó a jugar de tú a tú contra el bicampeón nacional.

“Ese es el mensaje que damos, que vamos a salir a ganar a cualquier cancha, no se nos dio, pero hicimos un buen partido, ofendimos al rival y por ahí tenemos que corregir en las marcas”, reiteró Orlando Sinclair al atender en zona flash a las radios con derechos de transmisión.