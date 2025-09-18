Vea los goles en un primer tiempo de locura entre Herediano y Saprissa

Partido de locos, de cuatro goles, y de intervenciones del VAR para revisar al menos tres acciones que terminaron en las redes.

Saprissa sorprendió al estar arriba 0-2 y Herediano contestó al cierre del primer tiempo para empatar. Orlando Sinclair y Gerson Torres marcaron para los morados. Getsel Montes y Marcel Hernánez, empataron para los rojiamarillos.

⏰ 17’ Gol de Orlando Sinclair y Saprissa abre el marcador en Santa Bárbara. pic.twitter.com/xOOBHfdT39 — FUTV (@FUTVCR) September 18, 2025

⏰ 25’ Gol de Gerson Torres y Saprissa aumenta la ventaja en el marcador. pic.twitter.com/xAiWHrHai8 — FUTV (@FUTVCR) September 18, 2025

⏰ 41’ Gol de Getsel Montes y Herediano descuenta. pic.twitter.com/lIni94Y9h5 — FUTV (@FUTVCR) September 18, 2025

⏰ 41’ Gol de Marcel Hernández y Herediano empata el partido. pic.twitter.com/4AIc8gRVUf — FUTV (@FUTVCR) September 18, 2025

Al medio tiempo, el marcador se mantiene 2-2 en el estadio Carlos Alvarado. Fueron tantas las revisiones del VAR, que el árbitro Juan Gabriel Calderón dio 13 minutos de reposición, una cantidad inusual y menos en un primer tiempo.