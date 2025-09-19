Saprissa dio a conocer alcance de la lesión de Kenay Myrie

Kenay Myrie es figura clave del Saprissa y de la Selección Nacional.

En un escueto comunicado de prensa, el Deportivo Saprissa dio a conocer los resultados médicos de la lesión de lateral Kenay Myrie.

“El jugador Kenay Myrie sufrió un esguince de tobillo y evoluciona positivamente. Su recuperación continuará siendo evaluada según su progreso”, indicó el cuadro morado en sus redes sociales. Es decir, todavía no se sabe cuánto tiempo estará de baja.

Kenay sufrió una lesión el miércoles pasado en el compromiso ante el Herediano (3-3). Salió al minuto 64 y en su lugar ingresó Gerald Taylor.

Myrie es titular en Saprissa, llamado constantemente a la Selección, y por eso la preocupación por lo que le haya sucedido.

El lateral morado tuvo un trauma distorsivo en su tobillo derecho; le haremos los estudios pertinentes para dimensionar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación lo estaremos mencionando”, afirmó Soto al partir del reducto florense.