Liberia vs. Alajuelense: Canal para ver este partido con horario atípico en el Torneo de Copa

Liga Deportiva Alajuelense visita al Municipal Liberia en el partido donde se conocerá de manera oficial al primer semifinalista del Torneo de Copa 2025-2026.

El juego se programó en un horario no habitual, a las 6 p. m., y será en el Estadio Edgardo Baltodano.

Recuerde que Liberia tiene una ventaja de 1-0, luego de que hace una semana se impuso en el Estadio Alejandro Morera Soto con un gol de Joaquín Alonso Hernández.

Los pamperos vienen de perder por 1-4 en su casa ante Puntarenas FC, en su presentación más reciente en el campeonato nacional. Después de eso, buscan superar esta serie contra Alajuelense en el Torneo de Copa.

A los integrantes de Liberia los entusiasma saber que la final de esta competición se disputará a partido único en su estadio. Y tanto José Saturnino Cardozo como sus pupilos quieren ser anfitriones de ese partido en abril.

Eso los ilusiona y buscarán la posibilidad de lograrlo, aunque saben que la misión no es fácil.

Será esta noche cuando se sepa si la ventaja que tomaron los liberianos en la Catedral fue suficiente o no ante la Liga, que es el actual bicampeón del Torneo de Copa.

Por su parte, Alajuelense intentará darle vuelta a la serie y Óscar “Macho” Ramírez aseguró que para este partido podría alinear un equipo un poco diferente con respecto al que utilizó hace una semana.

Sin embargo, no se descarta que apueste por los mismos hombres, porque también él quedó con la idea de que su equipo “no merecía perder” la semana anterior, tal y como lo puede leer en este artículo.

Recuerde que todos los clubes deben completar 360 minutos con jugadores Sub-21 en cada encuentro del Torneo de Copa; pero que también, en cancha siempre tienen que estar al menos seis futbolistas inscritos en Primera División.

La Liga viene de empatar 1-1 en el Morera Soto contra Herediano, en lo que futbolísticamente fue su mejor partido en lo que va del semestre, y en el que quedó en evidencia que debe tomar mejores decisiones al entrar al área, así como afinar la puntería.

Después de ese juego del Clausura 2026 y previo a este juego de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa, Celso Borges, Alexis Gamboa y Ronaldo Cisneros coincidieron en que este encuentro ante Liberia es una final.

¿Dónde puedo ver el partido Liberia vs. Alajuelense?

El juego entre Liberia y Alajuelense podrá verlo a través de la pantalla de FUTV.

Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora de preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Radio Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

¿Qué pasa si la serie termina empatada?

En el caso de que después de los 90 minutos más reposición de este martes se produzca el escenario hipotético de que hay un empate en el marcador global, se procedería de forma inmediata con los lanzamientos de penal.

Para efectos del Torneo de Copa, los tiempos extra no aplican. También recuerde que aunque esta competición sí cuenta con el aval para el uso del VAR, al menos en estos cuartos de final no se está implementando esa herramienta tecnológica.

Entradas para el partido Liberia vs. Alajuelense

Si usted quiere ir al partido entre Liberia y Alajuelense, tiene dos opciones para comprar las entradas.

Una es acudir a la tienda aurinegra, en el propio estadio. O bien, adquirir los boletos en línea, a través de este enlace: liberia.tecnopaycr.com.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa

Día Partido Hora Canal Martes 10 de febrero Liberia vs. Alajuelense 6 p. m. FUTV Martes 10 de febrero Puntarenas FC vs. Herediano 8 p. m. Tigo Sports Miércoles 11 de febrero Carmelita vs. Saprissa 6 p. m. TDMás Miércoles 11 de febrero Cartaginés vs. Sporting 8:15 p. m. FUTV

¿Y qué seguirá después en el Torneo de Copa?

Todas las llaves y las localías se rifaron hace unos días. Las semifinales serán en partidos de ida y vuelta, el 25 y 29 de marzo; mientras que la final será a un juego único en abril, en el Estadio Edgardo Baltodano.

Estos serán los cruces en semifinales:

Ganador de la serie Alajuelense - Liberia vs. Ganador de la serie Saprissa - Carmelita

Ganador de la serie Herediano - Puntarenas FC vs. Ganador de la serie Sporting - Cartaginés

Alajuelense anuncia el partido contra Liberia

Liberia anuncia el partido contra Alajuelense

