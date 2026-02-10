EN VIVO

Liberia vs. Alajuelense: Canal para ver este partido con horario atípico en el Torneo de Copa

Liberia y Liga Deportiva Alajuelense disputan este martes el partido decisivo por el pase a la semifinal del Torneo de Copa

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense visita al Municipal Liberia en el partido donde se conocerá de manera oficial al primer semifinalista del Torneo de Copa 2025-2026.








