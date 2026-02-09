Torneo de Copa busca semifinalistas: ¿A qué hora y en qué canal se pueden ver los partidos?

El Torneo de Copa tendrá partidos interesantes este martes y este miércoles.

El fútbol nacional cambia su chip de nuevo, porque después de que se jugó la sexta jornada del Torneo de Clausura 2026, se reactiva el modo Torneo de Copa con partidos trascendentales.

Quedan pocas horas para conocer a los semifinalistas de esta competición, en la que dos equipos tienen muy adelantada su clasificación.

¿Recuerda qué pasó en los juegos de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa? La semana pasada se dieron estos resultados:

Estos son los resultados que se dieron en los juegos de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa. (Unafut/Unafut)

Ahora llegan los partidos de vuelta, los definitivos, en los que solo cuatro clubes continuarán en la lucha por este cetro.

Este martes 10 de febrero habrá dos partidos. El primero será a las 6 p. m., entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Edgardo Baltodano y podrá verse en FUTV.

Los pamperos tienen una ventaja de 1-0 en esta serie, luego de que la semana anterior ganaron en el Estadio Alejandro Morera Soto con un gol de Joaquín Alonso Hernández.

Después de eso, el segundo partido de este martes será en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez. Ahí, Puntarenas FC recibirá a Herediano y el encuentro pasará por la pantalla de Tigo Sports.

En esta serie, el Team tiene una ventaja de 1-0, luego de un pital pitado por una falta fuera del área que Jurguens Montenegro transformó en gol.

Los otros dos juegos se disputarán el miércoles 11 de febrero. Ese día, a las 6 p. m., Carmelita recibirá a Saprissa en el Estadio Rafael Bolaños. El juego se transmitirá por TDMás y la serie se encuentra sentenciada, luego de que los morados golearon 6-0 a los verdolagas.

En el estreno de Hernán Medford en su regreso al banquillo morado anotaron Mariano Torres, Ariel Rodríguez (doblete), Jefferson Brenes (doblete) y Marvin Loría.

Después de ese partido, a las 8:15 p. m. empezará el duelo entre Cartaginés y Sporting en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, que se verá por FUTV.

En esta serie, los albinegros presentan una ventaja de 4-1. Los goles de Sporting en la ida fueron de Joshua Navarro, Dylan Ramírez y Kevin Espinoza (doblete); mientras que por Cartaginés anotó Juan Carlos Gaete.

Recuerde que si alguna serie termina con un empate en el marcador global después de los 90 minutos y reposición, no hay tiempos extra.

En ese caso, se procedería de una vez con los lanzamientos de penal. Además, en esta fase del Torneo de Copa no se utiliza el VAR.

¿Cómo serán las semifinales?

Después de que hace unos días se llevó a cabo la rifa de los cruces y las localías, así es como se jugarán las semifinales, programadas para el 25 y el 29 de marzo:

Ganador serie Saprissa vs. Carmelita - Ganador serie Alajuelense vs. Liberia

Ganador serie Herediano vs. Puntarenas FC - Ganador serie Sporting vs. Cartaginés

Así quedaron las llaves del Torneo de Copa. (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

La final se disputará en abril, a partido único, en el Estadio Edgardo Baltodano.

Según las regulaciones del Torneo de Copa, un partido no podrá comenzar o continuar si cualquiera de los equipos tiene en la alineación titular, o durante el partido, menos de seis jugadores inscritos en el primer equipo.

Además, cada club participante deberá de completar la totalidad de 360 minutos por partido con jugadores nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. En caso de incumplimiento, el equipo infractor perderá los tres puntos.

Los juegos de vuelta de cuartos de final en Torneo de Copa

Día Partido Hora Canal 10 de febrero Liberia vs. Alajuelense 6 p. m. FUTV 10 de febrero Puntarenas FC vs. Herediano 8 p. m. Tigo Sports 11 de febrero Carmelita vs. Saprissa 6 p. m. TDMás 11 de febrero Cartaginés vs. Sporting 8:15 p. m. FUTV

