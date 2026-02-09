Puro Deporte

Torneo de Copa busca semifinalistas: ¿A qué hora y en qué canal se pueden ver los partidos?

Alajuelense, Liberia, Herediano, Puntarenas, Saprissa, Carmelita, Sporting y Cartaginés tienen una cita en el Torneo de Copa

Por Fanny Tayver Marín
El Torneo de Copa tendrá partidos interesantes este martes y este miércoles.
El Torneo de Copa tendrá partidos interesantes este martes y este miércoles. (Jorge Navarro, Rafael Pacheco, John Durán y José Cordero/Fotocomposición en Canva)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

